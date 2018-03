Top 10 địa danh ở Quảng Ngãi khiến du khách đến là không muốn về

Thứ Bảy, ngày 31/03/2018 19:00 PM (GMT+7)

Quảng Ngãi có hệ sinh thái du lịch rất đa dạng với những cánh rừng, đồi núi, hòn đảo,... mang đậm chất tự nhiên.

Bãi biển Mỹ Khê

Bãi biển Mỹ Khê cách thị xã Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 14km. Đây là một trong số những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, từng được nhắc tới rất nhiều trên các mặt báo và các kênh truyền hình trong lẫn ngoài nước. Những năm gần đây, biển Mỹ Khê thu hút rất đông đảo khách du lịch từ nước ngoài, đặc biệt là các nước trong khu vực châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore,…

Núi Thiên Ấn

Đứng từ rất xa, du khách vẫn có thể dễ dàng trông thấy hình ảnh của ngọn núi này. Núi nằm trên lưu vực sông Tràng Khúc, cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 4km về phía đông. Núi Thiên Ấn nổi tiếng với khung cảnh hùng vĩ bao la nhưng cũng không kém nét thơ mộng, dịu dàng. Nó mang dáng vẻ vô cùng độc đáo và gây ấn tượng mạnh với mọi du khách khi đến thăm.

Đèo Long Môn

Đèo Long Môn. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Đèo Long Môn ở đường Tl625 là cái tên rất quen thuộc với những phượt thủ cũng như khách du lịch khi đến Quảng Ngãi. Đèo có nét thơ mộng độc đáo rất riêng tạo nên khung cảnh mộng mơ trữ trình, tạo cho khách du lịch cảm nhận thị giác khó tả khiến họ như vỡ òa trong cảm xúc. Chắc chắn chỉ cần một lần đi ngang cung đèo này, du khách sẽ không bao giờ quên được chuyên đi đầy thú vị và càng thêm yêu tỉnh Quảng Ngãi thân thương.

Đảo Lý Sơn

Đảo Lý Sơn.

Ngoài núi, rừng và biển thì Quảng Ngãi còn có đảo, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến là đảo Lý Sơn. Đảo Lý Sơn còn có tên gọi khác là Cù Lao Ré, vốn là một miệng núi lửa đã tắt. Nơi đây nổi tiếng với biệt danh “vương quốc tỏi”, bởi cây tỏi được trồng rất nhiều trên đảo và luôn được đưa vào danh sách đặc sản của Lý Sơn. Tới thăm đảo, du khách vẫn có thể đắm mình trong làn nước biển trong xanh, khung cảnh thơ mộng và đẹp đến ngỡ ngàng.

Đồng muối Sa Huỳnh

Đồng muối Sa Huỳnh thuộc xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, vốn được biết đến từ lâu qua những bức ảnh vô cùng nghệ thuật của nhiều nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế. Ngay từ trên đường Quốc lộ 1A nhìn xuống, du khách đã có thể dễ dàng nhìn thấy những ụn muối được chất như những quả đồi nho nhỏ, nối tiếp nhau trên những thửa ruộng được ví như những mặt gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng mặt trời rực rỡ.

Thác Trắng

Thác Trắng là điểm dã ngoại cuối tuần lý tưởng cho người địa phương, và cũng là "địa chỉ vàng" dành cho dân phượt muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên của Quảng Ngãi. Thác cao tầm 40m với dòng nước luôn ào ạt đổ từ trên cao xuống tạo nên một màu trắng xóa, đẹp mê hồn. Dưới chân thác là lòng hồ rộng đến hàng trăm mét vuông có nước trong veo tựa như tấm gương khổng lồ phản chiếu màu xanh bạt ngàn của rưng cây, mây trời.

Mũi Ba Làng An

Ba Làng An là một mũi đất thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay từ ý nghĩa của tên gọi cũng đã thấy địa danh này có nhiều điều đặc biệt, bởi cái tên Ba Làng An bắt nguồn từ việc địa phương có ba làng cùng tên An: An Hải, An Vĩnh và An Kỳ. Ở đây có Mũi Ba Làng An, mũi đất được tạo nên từ những trầm tích của nham thạch đổ tràn thoải dần theo hướng biển tạo hình hoàn toàn tự nhiên theo thời gian.

Núi Cà Đam

Núi Cà Đam. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Núi Cà Đam cao khoảng 1.401m so với mực nước biển, là ngọn núi cao nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, và là nơi mà người ta từng tìm thấy loại sâm có tên gọi là Sâm bảy lá. Tuy nhiên, Cà Đam thật sự chỉ phù hợp cho dân phượt thích khám phá, bởi nơi này còn rất hoang sơ và xa xôi. Đến Núi Cà Đam, nhất định phải uống nước chè xanh và thử một lần sinh hoạt với những người dân địa phương để cảm nhận được cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.

Cảng biển Dung Quất

Biển Dung Quốc.

Ngoài những địa điểm nói trên, Quảng Ngãi còn có cảng biển Dung Quất cũng rất nổi tiếng. Cảng biển Dung Quốc được ví như "nàng tiên còn say ngủ". Biển ở đây quanh năm lặng gió bởi dãy núi Nam Châm và mũi Co Co che chắn. Đến thăm Dung Quất, du khách có thể trải nghiệm du thuyền trôi lững lờ ven bờ, nhìn bao quát cảnh biển trời mênh mông phẳng lặng.

Khu chứng tích Sơn Mỹ

Đài tưởng niệm Khu chứng tích Sơn Mỹ.

Khu chứng tích Sơn Mỹ thuộc thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh vừa là nơi gìn giữ một phần chứng tích hiện trường, vừa là nơi trưng bày hình ảnh, hiện vật trong vụ thảm sát Sơn Mỹ. Khu chứng tích Sơn Mỹ thường xuyên đón khách đến tham quan. Họ là các thương gia, các nhà khoa học, khách du lịch đủ mọi quốc tịch, đặc biệt ngày càng có nhiều người Mỹ đến thăm nơi này để tỏ lòng thông cảm với những nỗi đau sâu sắc của nhân dân Việt Nam trong chiến tranh.