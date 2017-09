Hình ảnh về tấm biến cấm vô lý ở bãi biển Bãi Sao (Phú Quốc, Kiên Giang) được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Mới đây, facebook có tên N.T.T chia sẻ lên mạng xã hội những hình ảnh về một biển cấm “kì lạ” ở bãi biển Phú Quốc (Kiên Giang).

Tấm biển được viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh với nội dung :“Cấm nằm trên cát, chỉ thuê ghế 60.000 VNĐ/người/lần. Don’t lie on the sand, only beach chair for rent 60.000 VNĐ/1 person/1 times”.

Hình ảnh nhanh chóng được lan truyền và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc.

“Phú Quốc hiện tại đang là điểm du lịch hấp dẫn trên cả nước và nước ngoài. Làm ăn như thế này có được coi là đang "đuổi khách du lịch" đi“, anh T. tỏ vẻ bức xúc.

Chiều 5/9, trao đổi với PV, ông Phan Quốc Thới – Chủ tịch UBND thị trấn An Thới (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) xác nhận, có vụ việc trên xảy ra trên địa bàn và cho biết, đó là việc làm hoàn toàn sai quy định.

Theo ông Thới, trong dịp nghĩ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, một doanh nghiệp trên bãi biển Bãi Sao đã tự ý cắm biển báo cấm vì đơn vị này cho rằng, “thuê đất ở bãi biển thì bãi cát trước mặt tiền khu đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của họ”.

“Nhận được thông tin, tôi đã cho cán bộ đi nhổ hết các biển báo. Hôm nay, tôi bận đi dự lễ khai giảng trên địa bàn nên ngày mai (6/9-PV), tôi sẽ mời chủ doanh nghiệp nên để làm việc”, ông Thới nói.