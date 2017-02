Tại sao nhà cổ Hội An ánh một sắc vàng?

Đối với các du khách, điều ấn tượng nhất khi đặt chân đến phố cổ Hội An chính là sắc vàng đặc trưng phủ đầy những ngôi nhà cổ kính nơi đây.

Cũng chính sắc vàng quyến rũ này trở thành điểm nhấn xuyên suốt bài viết về Hội An trên đài BBC mới đây.

Phố cổ Hội An là nơi có những ngôi nhà từ thời Pháp thuộc hòa lẫn với các ngôi chùa mang kiến trúc Nhật Bản và nhà gỗ kiểu Trung Quốc. Tuy nhiên, sự hòa quyện giữa văn hóa và phong cách kiến trúc không phải là yếu tố đặc sắc duy nhất ở đây mà chính là sắc vàng đặc trưng của phố cổ.

Có rất nhiều giả thiết đặt ra về việc tại sao đa số những ngôi nhà ở Hội An lại được sơn màu vàng. Một số người cho rằng đây là màu sắc đại diện cho hoàng gia, còn những người thực tế thì khẳng định màu vàng ít hấp thụ nhiệt, rất lý tưởng cho khí hậu nhiệt đới ẩm ở Việt Nam.

Cho dù lý do có là gì, màu sắc này rất được tôn kính trong văn hóa Việt Nam, đại diện cho sự may mắn, niềm tự hào, sự thịnh vượng và lòng kính trọng.

Những tòa nhà màu vàng đặc trưng của Hội An. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Hội An có gần 1.000 ngôi nhà cổ, trong số đó có 844 căn nằm trong danh sách của UNESCO nhờ giá trị lịch sử của chúng. Cảnh quan tuyệt đẹp nơi đây đã thu hút khách thập phương và các họa sĩ trong hàng thế kỷ qua.

"Hội An giống như một phòng tranh ngoài trời vậy. Ánh sáng và những bức tường vàng tạo thành phông nền hoàn hảo cho bất kì chủ thể nào, liên tục truyền cảm hứng và khiến tôi ngạc nhiên mãi không thôi" - nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle chia sẻ.

Những bức tường vàng, phông nền hoàn hảo cho mọi chủ thể. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Do đang được bảo tồn, phố cổ Hội An có quy định xây dựng rất nghiêm ngặt. Điều này đồng nghĩa với việc nơi đây đã lưu giữ kiến trúc nhà gỗ truyền thống của thế kỷ 17 và 18 cùng với các kế hoạch xây cầu, đường, kênh mương và cả những bức tường vàng danh tiếng. Hàng trăm năm qua, Hội An vẫn giữ nét đẹp như thuở ban đầu.

Cảnh mặt trời mọc tại phố cổ sở hữu nét quyến rũ riêng khi ánh nắng sớm lấp ló trên những bức tường trước khi nhuộm vàng cả thị trấn trong cảnh tượng đầy mê hoặc. Đâu đó trong sự tĩnh lặng của bình minh, có thể nghe thấy tiếng quét sân của người dân vang lên từ các con phố.

Theo nhiếp ảnh gia Croquevielle, người dân Việt Nam hầu như ít ăn sáng tại nhà nên bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hàng quán tiếp nối trên đường phố Hội An. Dậy sớm một chút, bạn sẽ nhìn thấy nhiều học sinh "nạp năng lượng" trước khi đến lớp, với nhiều cô bé tha thướt áo dài ngồi ở quán nhỏ ven đường.

Một người bán hàng rong ở Hội An. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Trong thời đại hiện nay, việc có thể tìm thấy một nơi có cuộc sống dường như chững lại quả thực dễ chịu. Vốn là một trong số ít những nơi được bảo vệ khỏi sự phát triển ở Việt Nam, hy vọng thị trấn cổ này sẽ giữ được nét quyến rũ, đặc trưng trường tồn với thời gian.

Một số hình ảnh khác về phố cổ Hội An qua ống kính của nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle: