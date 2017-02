Những nhà hàng lãng mạn nhất thế giới

Grotta Palazzese, Italia

Nhà hàng nổi tiếng này được xây dựng trên vách núi với tầm nhìn tuyệt đẹp xuống biển Địa Trung Hải. Nơi đây cùng từng là phòng ăn và nơi tổ chức tiệc tùng từ những năm 1700.

Little Door, Mỹ

Với không gian ấm cúng và được thiết kế theo phong cách ở vùng Địa Trung Hải, Little Door được đánh giá là nhà hàng lãng mạn nhất ở thành phố Los Angeles, Mỹ.

Clos Maggiore, Anh

Clos Maggiore không được bình chọn là nhà hàng lãng mạn nhất thành phố London, nhưng nó được coi là nhà hàng lãng mạn nhất thế giới. Tới đây, bạn có cơ hội thưởng thức các món ăn Pháp, khám phá hầm rượu đẳng cấp thế giới, phòng ăn đầy hoa và trần bằng kính.

One If By Land, Two If By Sea, Mỹ

Được cải tạo từ nhà cũ từ năm 1767 ở thành phố New York, nhà hàng One If By Land, Two If By Sea gây tượng với tường gạch mộc, đèn treo, lò sưởi và vườn.

Ristorante Aroma, Italia

Nằm trên tầng thượng của một lâu đài từ thế kỷ 17 ở thành phố Rome, nhà hàng Ristorante Aroma không chỉ nổi tiếng với các món ăn Michelin mà còn có tầm nhìn tuyệt đẹp ra Đấu trường La Mã.

Đảo Rùa Fiji

Nhà hàng tại khu nghỉ dưỡng đảo Rùa phục vụ du khách bữa tối không thể lãng mạn hơn. Các cặp đôi có thể tận hưởng không gian riêng trên bè nổi giữa hồ Blue.

Kasbah Tamadot, Ma Rốc

Đối với những cặp đôi muốn tìm không gian lãng mạn trong dịp lễ Tình nhân, nhà hàng Kasbah Tamadot là sự lựa chọn lý tưởng khi bạn có thể ngồi ăn trên tầng thượng và ngắm nhìn cảnh núi Atlas.

Jean-Georges, St. Barths

Nhà hàng Jean-Georges nằm trên vách đá với hướng nhìn hút mắt ra vịnh St. Barths. Đây là một trong địa điểm lý tưởng để trải nghiệm các món ăn ở vùng Caribbe.

Nautika, Croatia

Nhà hàng Nautika nằm trên một pháo đài cổ ở thành phố Dubrovnik với không gian nhìn ra biển Adriatic. Đây là địa điểm lý tưởng dành cho những cặp đôi là fan hâm mộ phim Game of Thrones.

Sheesh Mahal, Ấn Độ

Trong khi thưởng thức các món ăn truyền thống Rajasthani tại nhà hàng Sheesh Mahal ở Udaipur, các thực khách có cơ hội chiêm ngưỡng cung điện thành phố cùng hồ nước rộng lớn và đồi Aravalli.

Le Jules Verne, Pháp

Nằm tại thành phố lãng mạn nhất thế giới, nhà hàng Le Jules Verne được xây dựng trong tháp Eiffel với các món ăn Michelin.