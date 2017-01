Những điểm đến lý tưởng để trải nghiệm Tết Nguyên đán

Hong Kong

“Tôi may mắn được đón Tết Nguyên Đán năm ngoái tại Hong Kong và đây vẫn là một trong những trải nghiệm du lịch thú vị nhất của tôi”, Dave, thành viên của trang du lịch Jones Around The World , cho biết. “Lý do ban đầu tôi đến là giá vé máy bay cực rẻ, nhưng lựa chọn đó đã không khiến tôi thất vọng”.

Hong Kong là một thành phố sôi động và đa dạng, rất thích hợp cho những du khách thích chụp ảnh. Cùng với Tết Nguyên đán và màn bắn pháo hoa vô cùng ấn tượng, bạn chắc chắn sẽ có kỳ nghỉ thú vị tại thành phố này. Một lời khuyên dành cho bạn là nên sớm chọn địa điểm xem pháo hoa vì sự kiện này thu hút rất đông người.

Việt Nam

Cặp đôi Elaine và Dave đã chia sẻ những trải nghiệm của họ tại Việt Nam trên trang blog Whole World is a Playground.

Chuyến du lịch của chúng tôi tới Việt Nam trùng với dịp Tết Nguyên đán, lễ hội quan trọng nhất trong năm của người dân bản địa. Chúng tôi đã dành nhiều ngày để trải nghiệm không khí trước Tết tại Hà Nội. Đường phố ở đây rất đông đúc vào dịp cuối năm và phương tiện di chuyển chủ yếu là mô tô.

Chúng tôi rời khỏi Hà Nội để tới Hội An ngay trước Tết Nguyên Đán. Người dân địa phương và du khách đổ ra đường phố và không khí náo nhiệt nhất vào trước thời điểm giao thừa. Những chậu hoa nhiều màu sắc được đặt trên vỉa hè, trong khi đoàn múa lân diễu hành trên đường phố. Khi màn đêm buông xuống vào đêm giao thừa, đèn lồng thay thế đèn điện để thắp sáng thành phố cổ.

Cây cầu Nhật Bản và sông Thu Bồn trở thành địa điểm chính để đón chào năm mới ở Hội An. Vào thời khắc chuyển sang năm mới, pháo hoa được bắn rực sáng bầu trời và mọi người gửi nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Ngày tiếp theo, chúng tôi đã tận hưởng không khí năm mới với các gia đình Việt Nam. Trẻ em thường được tặng phong bao lì xì màu đỏ kèm theo những lời chúc may mắn.

Singapore

Tết Nguyên đán ở Singapore là dịp lễ lớn nhất trong năm vì phần lớn người dân tại quốc đạo này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đường phố ở đây rất đông người trong những ngày trước Tết và các đoàn múa sư tử thường dừng trước tất cả các tòa nhà và đường phố để biểu diễn. Bạn có thể nhìn thấy những cây nhỏ màu cam ở khắp mọi nơi, bởi vì màu sắc này đại diện cho sự may mắn. Một truyền thống khác vào dịp Tết Nguyên đán là tục trao và nhận lì xì.

Trong những ngày đầu tiên của mới, Singapore trở thành một thị trấn “ma” thực sự khi tất cả các cửa hàng đều đóng cửa. Mọi người ở nhà và đi thăm bạn bè, họ hàng thân thích. Nếu ở Singapore vào dịp đầu năm, bạn sẽ có cảm giác cuộc sống dường như ngừng trôi.

Kobe, Nhật Bản

Nhật Bản theo Tết dương lịch nhưng Tết Nguyên Đán vẫn được tổ chức tại một số thành phố lớn như Yokohama, Nagasaki và Kobe.

Du khách thường lựa chọn thành phố Kobe để trải nghiệm Tết Nguyên đán vì có không khí lễ hội đặc trưng nhất. Nhiều hoạt động được tổ chức như rước đèn lồng, múa sư tử, múa rồng và đốt pháo, nhưng điều ấn tượng nhất là không khí tại các gia đình địa phương. Các bé gái thường biểu diễn các điệu múa truyền thống, còn các bé trai sẽ trình diễn võ thuật. Một điểm hấp dẫn nữa tại thành phố này là ẩm thực rất đa dạng.

Melbourne, Australia

Không khí Tết Nguyên đán tại thành phố Melbourne rất nhiều màu sắc và náo nhiệt. Những người gốc Hoa ở thành phố này chào đón năm mới theo lịch âm tương tự như người dân ở Trung Quốc. Các đường phố được trang hoàng bằng đèn lồng, trong khi các phương tiện dừng lại khi đoàn múa rồng dài 100m diễu hành trên đường phố.

Tết Nguyên đán được cho là mang lại cho mọi người niềm vui, hạnh phúc, may mắn và sức khỏe. Nếu bạn chưa bao giờ trải nghiệm lễ hội này ở Melbourne, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc. Đó là một sự kiện sống động và một trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Sydney, Australia

Khoảng gần nửa triệu người ở thành phố Sydney đón năm mới theo lịch âm. Các hoạt động của Tết Nguyên đán chủ yếu diễn ra tại khu vực Circular Quay, cảng Darling và khu Chinatown. Đèn lồng khổng lồ in hình 12 con giáp được trang trí dọc các tuyến phố.

Không khí cũng đặc biệt náo nhiệt tại các khu chợ Tết ở Pyrmont Park và Chinatown. Tại đây, du khách có thể thưởng thức các món truyền thống trong dịp Tết Nguyên Đán. Trong khi thưởng thức các món ăn, bạn có cơ hội xem các màn múa sư tử và múa trống đặc sắc.

Auckland, New Zealand

Auckland là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau. Vào mỗi dịp năm mới, tất cả mọi người ở thành phố này đều tập trung để tận hưởng các lễ hội đón năm mới đặc trưng của từng nền văn hóa.

Đối với Tết Nguyên đán, hội đồng thành phố Auckland cùng với cộng đồng người châu Á sẽ tổ chức lễ hội đèn lồng chào đón năm mới. Du khách có thể tới đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những chiếc đèn lồng và thưởng thức các món ăn đặc trưng ngày Tết của người Á Đông.

San Francisco, Mỹ

Khu Chinatown tại thành phố San Francisco (Mỹ), là cộng động người Hoa lớn nhất ở ngoài châu Á. Vào tháng 1 hoặc tháng 2 hàng năm, họ tổ chức một trong những lễ hội năm mới lớn nhất thế giới.

Lễ hội đón năm mới theo lịch âm ở thành phố San Francisco diễn ra rất sống động với nhiều hoạt động khác nhau như, cuộc thi sắc đẹp, diễu hành đường phố tại khu Chinatown và màn múa rồng vàng độc đáo. Vào dịp Tết Nguyên đán, bạn sẽ thấy những đoàn múa sư tử nhỏ tới thăm nhiều cửa hàng để mang lại may mắn cho năm mới.