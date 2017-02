Hàng ngàn người rượt đuổi nhau, ném cà chua ở chợ Choảng

Nguồn gốc về ngôi chợ này, theo các vị cao niên kể lại từ xưa kia vào thời nhà Lê, khi vua Lê đem quân đi đánh giặc vào đúng mùng 6 Tết thì bị phát hiện và truy bắt. Khi chạy đến khu vực này, thấy bãi đất rộng và không còn đường lui nên đã huy động người dân họp chợ để che mắt quân giặc. Để không bị phát hiện, quân lính được người dân che chở trong những túp lều, hàng quán, vũ khí được cất trong hàng hóa. Khi quân giặc thấy họp chợ đã chủ quan thì bị nhân dân cùng quân sĩ dùng vũ khí phản công không kịp chở tay. Để tưởng nhớ công lao của vị vua xưa kia, hàng năm cứ đến ngày mùng 6 tháng Giêng người dân trong vùng lại tổ chức họp chợ Chuộng để cầu may. Với quan niệm từ xa xưa càng đánh nhau “choảng” nhau càng to và nhận được nhiều cà chua ném vào người thì càng gặp nhiều may mắn. Người xưa vẫn thường có câu ca dao khi nhắc đến phiên chợ độc đáo này . Chết bỏ con, bỏ cháu Sống không ai bỏ mùng sáu chợ Chuộng