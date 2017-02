Độc và lạ nhà nghỉ chỉ đón khách một lần

Nhà nghỉ "độc" này do hai công ty Epic Retreats và Best of Wales hợp tác xây dựng mang phong cách huyền bí tại những địa điểm bí mật ở xứ Wales.

8 nhà nghỉ với thiết kế đặc biệt này sẽ biến mất và cảnh vật xung quanh trở lại bình thường sau khi kỳ nghỉ kết thúc.

Ông Llion Pughie, giám đốc Công ty Best of Wales, cho hay: “Niềm đam mê của chúng tôi dành cho xứ Wales và lịch sử của nó mang lại nguồn cảm hứng to lớn cho dự án này. Chúng tôi mong muốn đem đến cho du khách cơ hội thức giấc trong khách sạn huyền bí đầu tiên tại xứ Wales”.

Những du khách muốn trải nghiệm xứ Wales theo cách độc đáo này cần phải nhanh chân bởi chỉ có khoảng 200 suất dành cho họ. Khách trọ sẽ được phục vụ các bữa ăn được nấu bởi các đầu bếp hàng đầu địa phương.

Nơi trú ẩn mang tên Skyhut có thiết kế mái nhà mở dễ dàng ngắm nhìn bầu trời. Ảnh: Wales News Service

Nhà nghỉ Black Hat. Ảnh: Wales News Service

Thiết kế nhà nghỉ mang tên Black Hat được lấy cảm hứng từ cuộc xâm lược Anh thất bại của Pháp vào năm 1797. Black Hat có hình dạng giống chiếc nón được người dân xứ Wales đội khi chứng kiến giao tranh giữa 2 bên khi đó.

Phần trên nơi trú ẩn này đủ chỗ cho chiếc giường cỡ lớn trong khi phần còn lại là không gian bếp và phòng khách.

Arthur's Cave. Ảnh: Miller Kendrick Architects

Nhà nghỉ với tên gọi Arthur's Cave lấy cảm hứng từ nơi trú ẩn trong huyền thoại được Vua Arthur và các hiệp sĩ của ông phát hiện. Nơi này có lông cừu bao phủ giúp du khách cảm thấy ấm áp trong khi mở cửa chiêm ngưỡng cảnh quang xung quanh.

Nhà nghỉ Little Dragon. Ảnh: Wales News Service

Nơi trú ẩn Little Dragon với thiết kế phản ánh thời kỳ hưng thịnh của xứ Wales. Nhà nghỉ này có hình dạng ống khói gợi nhớ lịch sử công nghiệp của xứ Wales trong khi 3 chân trụ tượng trưng cho chân rồng xứ Wales.

Bên trong nhà nghỉ này có một lò sưởi, 2 tấm pin mặt trời gắn trên cửa sổ và một chiếc giường tròn ở phía trên cùng.

Thiết kế của nhà nghỉ Cabin in the Woods. Ảnh: Wales News Service

Thoạt nhìn, nhà nghỉ “Cabin in the Woods” giống căn nhà gỗ trong phim kinh dị nhưng thực tế nó lại được xây dựng từ ý tưởng bài thơ xứ Wales “Battle of the Trees”.

Nhà nghỉ có thiết kế tạo hiệu ứng chuyển động ấn tượng được dựng trên các thanh kim loại. Cửa sổ đặc biệt cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu vào trong nhà. Chúng được xây dựng từ nguồn gỗ và thép lấy tại xứ Wales.

Nhà nghỉ Slate Cabin. Ảnh: Trias Studio

Nhà nghỉ Slate Cabin có thể trông không bắt mắt từ bên ngoài nhưng lại có lối thiết kế hiện đại bên trong với phòng ngủ có thể chuyển thành phòng làm việc trong khi khu vực phòng khách được kết hợp với phòng ăn.

