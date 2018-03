Đến Ninh Bình khám phá cố đô Hoa Lư, lạc trôi giữa Tuyệt Tình Cốc

Tràng An

Tràng An là một vùng non nước với mây trời hoà quyện. Đáy nước trong xanh soi bóng những vách núi đá trùng điệp. Nơi đây có tới 31 hồ, đầm nước được nối thông bởi 48 hang động đã được phát hiện, trong đó có những hang xuyên thủy dài tới 2km như hang Địa Linh, hang Sinh Dược, hang Mây,…

Cố đô Hoa Lư

Cố đô Hoa Lư là quần thể di tích quốc gia đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Hệ thống di tích ở Hoa Lư liên quan đến sự nghiệp của các nhân vật lịch sử thuộc ba triều đại nhà Đinh, nhà Tiền Lê và khởi đầu nhà Lý, tính từ thời vua Đinh Tiên Hoàng đến thời vua Lý Thái Tông trong lịch sử.

Thung Nham

Khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham cách thành phố Ninh Bình khoảng 12km về phía đông, nằm trọn trong vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An, cạnh khu du lịch nổi tiếng Tam Cốc - Bích Động. Từ chùa Bích Động theo tuyến đường bộ khoảng 4km là du khách đã đặt chân tới Thung Nham - xứ sở của các loài chim.

Tuyệt Tình Cốc

Đặt những bước chân đầu tiên tới nơi đây, du khách sẽ cảm thấy như đang lạc vào một thế giới biệt lập, một nơi an yên và ngăn cách với sự xô bồ, sóng gió, bụi đời. Tuyệt Tình Cốc bao quanh bởi những khối núi đá vôi sừng sững, ôm trọn lòng hồ trong xanh thăm thẳm, in bóng núi non mây trời.

Chùa Bái Đính

Nhắc đến Ninh Bình, người ta sẽ nghĩ ngay đến những địa điểm du lịch tâm linh với rất nhiều đền, chùa nổi tiếng, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến chùa Bái Đính. Đây là ngôi chùa đang nắm giữ kỷ lục châu Á, như ngôi chùa có tượng Phật bằng đồng lớn nhất châu Á, chùa có tượng Di Lặc bằng đồng lớn nhất châu Á. Ngoài ra, du khách còn có nhiều lựa chọn khác như chùa Non Nước, đền vua Đinh Tiên Hoàng, đền vua Lê Đại Hành, đền thờ Trương Hán Siêu, đan viện Châu Sơn,…

Suối nước nóng Kênh Gà

Suối này có chảy ra từ lòng một quả núi nằm trên làng nổi Kênh Gà rồi đổ vào nhánh sông Hoàng Long. Nước suối Kênh Gà có hàm lượng cao các muối khoáng với màu nước trong suốt, không mùi, vị hơi chát. Nước có nhiệt độ ổn định vào khoảng 53 độ C.

Nhà thờ Phát Diệm

Nhà thờ chính tòa Phát Diệm là một quần thể nhà thờ công giáo rộng khoảng 22 ha, nằm tại thị trấn Phát Diệm (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Công trình được khởi công vào năm 1875 và đến năm 1898 thì cơ bản hoàn thành. Mặc dù là nhà thờ công giáo nhưng lại được mô phỏng theo những nét kiến trúc đình chùa truyền thống của Việt Nam.

Nhà thờ được xây dựng toàn bằng đá và gỗ, Gỗ được lấy từ nhiều địa phương như Nghệ An, Thanh Hoá, Sơn Tây,...; còn đá được đưa về từ núi Thiện Dưỡng cách Phát Diệm 30km, đá quý hơn thì được lấy ở núi Nhồi ở Thanh Hóa. Theo các nhà nghiên cứu, có những cây gỗ nặng tới 7 tấn, những phiến đá nặng đến 20 tấn đã được vận chuyển bằng phương tiện thô sơ hồi cuối thế kỷ XIX để xây dựng nhà thờ.

