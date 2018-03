Có gì đặc biệt bên trong các phòng khách sạn xa xỉ nhất thế giới?

Thứ Bảy, ngày 03/03/2018 10:00 AM (GMT+7)

Tủ đồ Dior trong phòng khách sạn ở Manhattan

Mức giá: 27.500 USD/đêm

Bạn không cần lo lắng về tủ đồ của mình nếu lưu trú tại phòng Suite 5000 trên tầng 50 của Mandarin Oriental ở Manhattan, New York, Mỹ. Ngay khi nhận phòng, khách hàng sẽ được sử dụng tủ đồ đặc biệt gồm các bộ trang phục may đo từ bộ sưu tập mới nhất của nhà mốt Christian Dior. Các nhà tạo mẫu riêng, thợ may và thợ trang điểm của nhà mốt này cũng sẵn sàng để hoàn thiện diện mạo cho bạn.

Suite 5000, Mandarin Oriental, New York từng là nơi lưu trú của nhiều ngừoi nổi tiếng

Ngoài những đồ nội thất tinh xảo của Italy, căn phòng còn được trang trí bằng bộ sưu tập tranh tường khổ lớn được tạp chí nghệ thuật Whitewall bảo quản. Khách trọ có thể sử dụng chiếc iPad có sẵn trong phòng để đặt mua những bức tranh này.

Các phương tiện giải trí ở đây bao gồm bộ sưu tập đĩa than, máy hát và một chiếc TV 75 inch. Trong phòng tắm bằng đá cẩm thạch, khách trọ có thể ngâm mình trong bồn tắm theo phong cách Art Deco dưới ánh sáng của đèn chùm pha lê Swarovski.

Phòng suite lớn nhất ở kinh đô ánh sáng

Mức giá: 24.600 USD/đêm

Khi nhân vật Carrie Bradshaw trong loạt phim Sex and The City bay đến Paris, khách sạn Plaza Athenee là sự lựa chọn hoàn hảo cho cảnh quay với nội thất cực kỳ sang trọng và tầm nhìn hướng thẳng ra Tháp Eiffel.

Với diện tích 450 m2, Royal Suite là phòng suite lớn nhất trong các khách sạn ở Paris, Pháp. Phòng suite bao gồm 4 phòng tắm, 2 phòng khách, phòng làm việc và nhà bếp. Đồ nội thất trong phòng có từ thời Louis XV và Louis XVI.

Royal Suite ở khách sạn Plaza Athenee, Paris từng xuất hiện trong loạt phim "Sex and The City"

Phòng tắm được lát đá cẩm thạch Italy. Ngoài ra, ở đây còn có phòng xông hơi và bể sục.

Phòng suite sử dụng hệ thống nhận diện vân tay thay vì chìa khóa bằng thẻ nhựa để tăng cường bảo mật.

Để không phá hỏng vẻ sang trọng cổ điển kiểu Pháp, 9 màn hình TV được giấu bên trong gương.

Khi nhận phòng, quý khách sẽ nhận được một chai champagne Krug miễn phí và lựa chọn các loại gối khác nhau như gối giảm căng thẳng, gối lông ngựa hoặc gối bông nhân tạo.

Cửa sổ chống đạn và buồng trú ẩn

Mức giá: 85.250 USD/đêm

Không ngạc nhiên khi phòng suite đắt nhất trong danh sách này nằm ở Geneva, Thụy Sĩ, một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Phòng suite chiếm toàn bộ tầng 8 của Khách sạn President Wilson đủ rộng để chứa cây đại dương cầm Steinway, bàn bi-a và phòng tập thể hình.

Royal Penthouse Suite, khách sạn President Wilson, Thụy Sĩ từng là nơi lưu trú của một số ông trùm và chính khách

Tất cả sản phẩm làm đẹp trong các phòng tắm lát đá cẩm thạch ở đây đều từ thương hiệu Hermes. Ngoài ra còn có một bể sục nhìn ra Hồ Geneva.

Các khách lưu trú, bao gồm các chính trị gia như Mikhail Gorbachev, có thể thoải mái thưởng thức khung cảnh nhìn ra dãy Alps vì tất cả cửa sổ đều chống đạn.

Phòng suite được trang bị buồng trú ẩn và cửa thép gia cố. Khách hàng có thể gọi nhân viên quản gia riêng bất cứ lúc nào và giải trí với chiếc TV màn hình phẳng lớn nhất thế giới Bang & Olufsen 100 inch.

Nhạc công, huấn luyện viên thể hình sẵn sàng phục vụ

Mức giá: 49.115 USD

Tại Royal Villa ở Grand Resort, mỗi khách trọ sẽ có huấn luyện viên thể hình riêng ngay khi nhận phòng. Sau thời gian tập luyện, bạn có thể gọi nhân viên quản gia mang nước giải khát tới trước buổi trị liệu với chuyên viên làm đẹp của riêng bạn.

Royal Villa, Grand Resort Lagonissi ở Athens, Hy Lạp từng tiếp đón những ngôi sao như Leonardo DiCaprio và Mel Gibson

Trong lúc đó, tài xế xe limo luôn túc trực bên ngoài để đưa đón bạn khi cần. Ngoài ra, khách trọ có thể gọi nghệ sỹ dương cầm tới chơi bất kỳ bản nhạc nào mà mình yêu cầu.

Khách lưu trú được lựa chọn bể bơi trong nhà, bể bơi nước nóng ngoài trời và xông hơi ướt.

Ban công 4 mặt, phòng ngủ vương giả

Mức giá: 48.125 USD/đêm

Nhờ vị trí trên tầng 52, phòng suite rộng 400 m2 của khách sạn Four Seasons là phòng khách sạn cao nhất tại New York. Căn phòng có 4 ban công, cho phép khách lưu trú có thể nhìn bao quát toàn cảnh Manhattan từ 4 phía.

Phòng ngủ duy nhất ở đây mang đến trải nghiệm thoải mái nhất cho khách với màn che làm bằng lụa Thái được dệt với chỉ vàng, nệm khâu tay Thụy Điển được phủ bằng các lớp vải len lông cừu, lông dê và lông ngựa.

Ty Warner Penthouse Suite, khách sạn Four Seasons từng là nơi lưu trú của ngôi sao nhạc pop Justin Bieber

Đặc biệt, trong phòng tắm chính được trang trí bằng mã não Trung Quốc có một chiếc TV bao kính, toilet sưởi ấm và 2 bồn tắm làm từ pha lê nguyên khối. Ngoài ra, khách trọ có thể sử dụng phòng spa riêng với bàn massage, các thiết bị phòng tập, phòng thiền với thác nước chảy từ trần nhà xuống sàn, thư viện với hàng trăm cuốn sách nghệ thuật, một chiếc đại dương cầm dành cho trẻ em và gối lụa Nhật Bản thế kỷ 18.

Các bức tường được khảm ngọc trai, TV có thể nhận tín hiệu từ các trạm phát sóng trên toàn cầu và tất cả cuộc gọi quốc tế đều miễn phí. Khi muốn rời đi, khách trọ có thể di chuyển bằng 1 trong 3 thang máy riêng dẫn tới tầng trệt, nơi chiếc Rolls-Royce và tài xế riêng đã đợi sẵn.