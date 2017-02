Chiêm bái tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới ở Nhật Bản

Trong chuyến công tác Nhật Bản giữa tháng 1/2017, PV Infonet đã có dịp đến chiêm bái tượng Phật A Di Đà (Ushiku Daibutsu) là bức tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới, tọa lạc tại TP Ushiku, tỉnh Ibaraki nằm về phía Đông Bắc thủ đô Tokyo

Bức tượng Ushiku Daibutsu tuyệt đẹp được hoàn thành vào năm 1995 sau 10 năm xây dựng. Tượng cao 120m, trọng lượng tổng thể 4.000 tấn, độ vươn của tay trái 18m, chiều cao của đầu 20m, chiều dài của mắt 2,5m, chiều dài của miệng 4m, chiều dài của mũi 1,2m, chiều dài của tai 10m, chiều dài ngón tay trỏ 7m. Cả phần nền móng và đài sen đều cao 10m.

Tượng Phật A Di Đà (Ushiku Daibutsu) tại Ushiku là tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới (Ảnh: HC)

Đại tượng Phật vĩ đại này được ghép từ 6.000 phiến đồng thiếc (seido, thanh đồng) có độ bền cao. Năm 1996, tượng Ushiku Daibutsu được công nhận kỷ lục là bức tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới, được ghi vào Guiness Book of Records, và là một trong những kỳ quan của thế giới.

Trong lòng bức tượng thiết kế rất hiện đại, có thang máy từ mặt đất lên đến độ cao 85m. Tượng Phật có 5 tầng, gồm tầng 1 có tên gọi “Thế giới Quang minh” (Hikari no Sekai, Infinite Light and Infinite Life); tầng 2 “Thế giới Tri ân Báo đức” (Chion Hodoku no Sekai, World of Gratitude and Thanksfulness); tầng 3 “Thế giới Liên hoa tạng” (Rengezo no Sekai, World of the Lotus Sanctuary); tầng 4 và 5 “Linh Ưng Sơn Gian” (Ryojyusen no Aida, Room of Mt. Grdhrakuta).

Quá trình thi công tượng Phật Ushiku Daibutsu (Chụp lại từ ảnh tư liệu của bảo tàng bên trong tôn tượng)

Quần thể tượng Ushiku Daibutsu tuyệt đẹp được xây dựng thành một công trình kiến trúc hiện đại. Cấu trúc bên trong tôn tượng là cả một bảo tàng quy mô lớn. Du khách có thể đi thang máy nhiều cấp độ khác nhau để tham quan. Bước vào lòng tượng Phật ở tầng 1 sẽ thấy ánh sáng lung linh huyền diệu qua một vệt sáng chiếu từ trên trần, những làn khói hương trầm tựa áng mây bay phảng phất, màu sắc cộng thêm âm thanh trầm hùng, tâm hồn trở nên thanh thản bình yên.

Đặc biệt, bên trong Đại tượng Ushiku Daibutsu có khoảng 1.300 tượng Phật lớn nhỏ được đặt yên vị trên kệ thờ tôn kính. Lên đến cách mặt đất hơn 80m có những cửa sổ trong ngực tôn tượng Phật cho du khách thưởng thức quang cảnh tuyệt vời của những khu vườn, hồ nước xung quanh... Đây thực sự là một trong những điểm du lịch tâm linh tuyệt vời ở xứ sở hoa anh đào.

Dưới đây là những hình ảnh mà phóng viên ghi nhận được:

Sơ đồ tham quan tượng tượng Phật Ushiku Daibutsu

Ngay từ bên ngoài, du khách đã có thể chiêm ngưỡng đầu tượng (bằng đúng kích cỡ của tượng thật) nặng đến 1.000 tấn!

cùng kích thước thật của từng lọn tóc trên đầu tượng

Đài sen cao đến 10m

Chỉ ngòn chân của tượng cũng đã cao gần gấp rưỡi người bình thường

Tượng Ushiku Daibutsu được công nhận kỷ lục là bức tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới, được ghi vào Guiness Book of Records

Dâng hương trầm...

Gõ đại chung...

Và bước 7 bước trên 7 dấu chân tượng trưng cho 7 tiếng trong câu "Nam mô A Di Đà Phật" (đọc theo tiếng Nhật) trước khi vào tham quan bên trong tượng

Trước khi vào tham quan bên trong tượng, mỗi du khách được phát cho một túi nilon để bỏ giày dép và tự giữ lấy

Qua khỏi cánh cổng này...

Du khách bước vào một thế giới huyền diệu...

Chiêm bái Xá lợi Phật

Bên trong Đại tượng Ushiku Daibutsu có khoảng 1.300 tượng Phật lớn nhỏ được đặt yên vị trên kệ thờ tôn kính.

Du khách viết những lời cầu chúc may mắn lên thẻ bài bằng gỗ treo lên giá

Có hàng ngàn thẻ bài như thế của khách thập phương được treo lên ở đây

Từ những khe "cửa sổ" của tượng...

Du khách có thể thưởng thức quang cảnh chung quanh quần thể tượng

Nằm ở tỉnh Ibaraki được mệnh danh là "thiên đường tuyết trắng" của Nhật Bản nên vào mùa đông, khu vực tượng Ushiku Daibutsu cũng thường phủ đầy tuyết

Nhưng qua những hình ở bảo tàng bên trong tượng...

du khách vẫn có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp của những mùa đầy hoa lá nơi đây

Nơi để khách nghỉ chân, tịnh tâm sau khi tham quan

Bảng ghi công đức của những người đóng góp xây dựng tượng Ushiku Daibutsu