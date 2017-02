Bí mật ít biết tại các địa danh nổi tiếng thế giới

Đồn cảnh sát nhỏ nhất nước Anh

Đồn cảnh sát Lilliputian được cải tạo từ một trụ đèn vào năm 1926 để bí mật theo dõi các hoạt động biểu tình tại quảng trường Trafalgar ở London, Anh. Nó bao gồm một điện thoại và không gian đủ rộng để giam giữ hai tội phạm cùng lúc. Ngày nay, nơi đây trở thành kho chứa thiết bị của công nhân vệ sinh đô thị.

Phòng bí mật trong núi Rushmore, Mỹ

Núi Rushmore ở bang South Dakota là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Mỹ, nhưng ít người nhận thấy rằng, sau bức tượng đá Abraham Lincoln là một căn phòng bí mật. Đây là nơi lưu giữ các giấy tờ ghi lại lịch sử của nước Mỹ gửi tới tương lai. Tuy nhiên, du khách không thể tiếp cận căn phòng này vì đường lên quá khó khăn.

Phòng khiêu vũ bỏ hoang trong ga tàu ở Melbourne, Australia

Một phòng khiêu vũ đã được xây dựng trên tầng 3 của nhà ga tàu hỏa Flinders tại thành phố Melbourne vào năm 1899. Tuy nhiên, khán phòng này đã bị bỏ hoang và xuống cấp sau khi nhà ga đóng cửa từ năm 1985. Chính phủ Australia hiện đang xem xét sửa chữa công trình này với toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2019.

Tầng thứ 103 của tòa nhà Empire State Building

Đối với du khách tới thành phố New York, đài quan sát ở tầng thứ 86 của tòa nhà Empire State Building có sức hút đặc biệt. Từ đây, họ có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh khu Manhattan. Những người muốn trải nghiệm cảm giác mạnh hơn, có thể lên tầng thứ 102 của tòa nhà.

Nhưng ít người biết rằng công trình chọc trời này còn có đài quan sát ở tầng 103, chỉ dành riêng cho những người nổi tiếng ghé thăm. Công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift là một trong số đó.

Hành lang bí mật ở Florence, Italia

Một lối đi bí mật dài 1km nối liền giữa triển lãm tranh Uffizi và Cung điện Pitti đã được phát hiện tại Florence, Italia. Hành lang này với nhiều tác phẩm nghệ thuật được xây dựng từ năm 1565. Công trình này sẽ sớm mở cửa để đón du khách tham quan.

Căn hộ bí mật trên tháp Eiffel, Pháp

Tháp Eiffel được coi là biểu tượng của thành phố Paris, nhưng ít du khách biết rằng tòa tháp này có một căn hộ và văn phòng bí mật. Vào năm 1889, kỹ sư Gustave Eiffel đã xây một căn hộ riêng và chỉ ông mới có thể tiếp cận. Nhưng căn phòng này hiện đã được mở cửa cho du khách tham quan.

CLB quần vợt tại ga tàu điện ở New York

Ít người nhận thấy rằng, nhà ga Trung tâm ở thành phố New York có một CLB quần vợt vào những năm 1960 để phục người dân địa phương và nhân viên nhà ga. Trung tâm thể thao này nằm trên tầng cao nhất của nhà ga, bao gồm 1 sân trong nhà tiêu chuẩn, 1 sân cho trẻ em và 1 phòng tập thể dục.

Ga tàu hỏa bí mật dưới khách sạn ở New York

Nằm dưới khách sạn sang trọng Waldorf Astoria là một nhà ga tàu hỏa bí mật, cho phép cố Tổng thống Mỹ Franklin D Roosevelt có thể di chuyển giữa tòa nhà làm việc nhà riêng ở Hyde Park. Tuyến đường sắt này đặc biệt quan trọng trong thời kỳ chiến tranh.

Tiếp cận đuốc của tượng Nữ thần Tự do, New York

Du khách tới tham quan tượng Nữ thần Tự do ở New York sẽ nhận thấy rằng họ không thể trèo cao hơn phần mũ miện của bức tượng. Cách đây hơn 100 năm, người ta có thể đi lên phía tay cầm ngọn đuốc của nữ thần theo một đường hầm nhỏ. Sau này, vì lý do an toàn và an ninh, du khách không thể lên nơi này.

Hầm bí mật trong tượng Leonardo Da Vinci ở Rome

Đứng tại sân bay quốc tế Fiumicino-Leonardo da Vinci để chào đón mọi người tới thành phố Rome, tượng Leonardo Da Vinci chứa một bí mật được giấu kín suốt 46 năm. Bức tượng đồng khổng lồ này được hoàn thành năm 1960, nhưng đến năm 2006 các công nhân mới phát hiện một căn hầm bí mật trong bức tượng khi họ cải tạo nó.