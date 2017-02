Bạn sẽ mong mình bé lại khi tới xứ sở đẹp tựa cổ tích này

Cho dù bạn có phải là fan hâm mộ của bộ phim “The Lord of the Rings” hay không, hãy ghé qua Hobbiton khi bạn đi du lịch đến Đảo Bắc ở New Zealand.

Ẩn mình giữa những ngọn đồi xanh mướt, ngôi làng nhỏ xíu này sẽ khiến bạn cảm thấy thích thú và thu hút như bị bỏ bùa vậy.

Cho dù bạn tới từ đâu, hay bao nhiêu tuổi, bạn cũng sẽ có mong muốn được tiếp tục khám phá nơi này.

Tại đây, bạn có thể sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau như tham quan trang trại cừu hay thưởng thực ẩm thực phong phú tại địa phương.

Thậm chí nơi đây cũng cho thuê để tổ chức hội chợ hay đám cưới theo phong cách Hobbit nữa.

Vào ngày quốc tế người Hobbit (22/9), nơi đây cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú.