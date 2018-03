Ăn gì, chơi gì nếu chỉ có 24 giờ ở Singapore

Dưới đây là lịch trình gợi ý hoàn hảo nếu du khách chỉ có 1 ngày ở quốc đảo sư tử.

Singapore, nằm ngay ở phía nam Malaysia, là quốc đảo nhỏ phù hợp để để khám phá trong một ngày. Với diện tích chỉ bằng một nửa của thành phố London và bằng 1/3 diện tích Hồng Kông, đất nước này hút khách du lịch nhờ thời tiết ấm áp dễ chịu và không khí trong sạch đến bất ngờ. Bên cạnh đó, công dân Việt Nam cũng không cần xin visa khi đi đến Singapore nên việc thăm thú đất nước này lại càng dễ dàng.

Dưới đây là lịch trình gợi ý bạn có thể tham khảo nếu du hí quốc đảo này trong 24 giờ.

1. Địa điểm tham quan

1.1 Gardens by the Bay

Đây chắc chắn là nơi bạn nên ghén thăm nếu đến Singapore. Gardens by the Bay có hệ thống khu phức hợp casino kết hợp khu sinh thái bảo tồn thực vật lớn nhất tại quốc đảo sư tử. Với diện tích hơn 100 ha, Gardens by the Bay được thiết kế có dạng mái vòm như những vỏ ốc cực ấn tượng. Hệ thống công viên trên cao này được chia làm 3 khu vực là: Bay South, Bay East và Bay Central.

Khi đến đây, ngoài việc được thưởng lãm công trình kiến trúc độc đáo bậc nhất Singapore hay chiêm ngưỡng những loài cây lạ thì du khách còn có cơ hội xem show ánh sáng đặc biệt từ khu Supertree Grove sẽ được bắt đầu vào lúc 19:45. Và nguồn điện cho màn trình diễn này đều được hấp thu từ ánh nắng mặt trời vào ban ngày.

1.2. Công viên Fort Canning

Công viên Fort Canning nằm ở trung tâm Singapore và khách du lịch có thể đi bộ từ nhiều khách sạn quanh đó tới tham quan. Nơi đây chứa đựng bề dày lịch sử hơn 500 năm của Singapore với nhiều khu khai quật khảo cổ hay di tích từ thời thực dân Anh.

Bạn có thể đi bộ dọc từ Pháo đài Canning để thăm thú cảnh đẹp thiên nhiên cùng những doanh trại quân đội thời xưa với các cửa hàng bán thuốc súng. Du khách có thể tham quan Keramat Iskander Syah là nơi an táng của một hoàng đế Mã Lai.

1.3. Đền Mariamman

Nằm ở đường 244 South Bridge, khu phố Tàu, Sri Mariamman là ngôi đền lâu đời và có tầm quan trọng bậc nhất với Singapore. Ngôi đền này thờ thần Mariamman, vị thần bảo vệ và chữa bệnh cho người dân. Được xây dựng từ năm 1827 và qua nhiều lần tu sửa, ngôi đền Hindu này được xem là niềm tự hào văn hóa của người dân tại quốc đảo sư tử.

1.4. Chinatown – khu phố Tàu

Khu phố Tàu ở Singapore xuất hiện từ năm 1820 khi thuyền buôn của người Trung Quốc cập bến vào cảng Singapore. Ngoài những kiến trúc nổi bật của nền văn hóa Trung Hoa như nhà hàng, miếu, chùa thì khu phố này còn là thị trường ẩm thực rất đa dạng. Một số món bạn không nên bỏ lỡ khi đến đây gồm: Vịt quay Tiong Bahru Meng Kee, mì bò Odeon, cháo ếch Geylang Lor, hàu chiên Katong Keah Kee, mì Phúc Kiến Chinatown Cheng Kee…

2. Ẩm thực

2.1. Gà chiên giòn

Đến Singapore du khách nhất định nên thử món gà chiên gòn siêu ngon. Có đến gần 30 cửa hàng được thẩm định có món gà rán giòn rụm cực hấp dẫn tại quốc đảo sư tử và chắc chắn thực khách nên đến khu phố Tàu để thưởng thức hương vị tuyệt hảo của món ăn này.

Ngoài ra, bạn còn có thể chọn món cơm gà đặc trưng của đất nước này. Tuy nhiên, đây cũng là món ăn bắt nguồn từ đảo Hải Nam, Trung Quốc vì thời xưa, đa số người dân Singapore là người Hoa.

2.2. Cháo ếch

Đây cũng là món bạn ăn một lần và nhớ mãi tại quốc đảo sư tử. Cháo ếch được chế biến từ thịt ếch tươi, có hương thơm đặc trưng của ớt cay nồng. Geylang là khu vực nổi tiếng để thưởng thức món cháo ếch trứ danh.

2.3. Singapore Sling

Singapore Sling là loại cocktail nổi tiếng bậc nhất ở Singapore. Nó xuất hiện từ đầu những năm 1910 và được làm từ nước ép lựu, nước ép dứa, rượu sơ ri, rượu gin… Đồ uống này chủ yếu dành cho phụ nữ, có vị nhẹ nhàng và màu hồng khá đẹp mắt.