Sao nhí "Mặt trăng ôm mặt trời" lột xác quyến rũ ở tuổi 20

Từ một diễn viên nhí đầy triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc, sau 6 năm Kim So Hyun đã trở thành ngôi sao đầy quyến rũ, xinh đẹp.

Công ty quản lý của Kim So Hyun - E&T Story Entertainment vừa đăng tải hàng loạt ảnh mới của cô nàng trong một số bài phỏng vấn gần đây. Khác với những bộ hình trước đây, những hình ảnh lần này của Kim So Hyun như đánh dấu cột mốc trưởng thành tuổi 20 của nữ diễn viên này khi theo phong cách quý phái, thanh lịch.

Từ phong cách ăn mặc đến thần thái, vóc dáng của cô nàng đều trưởng thành, lôi cuốn, có thể sánh ngang các đàn chị trong ngành.

Từ khi có thể đảm nhận vai diễn của riêng mình chứ không còn là vai diễn lúc nhỏ của ai khác, phong cách diễn xuất cũng như trang phục của Kim So Hyun có sự thay đổi rõ rệt.

Cô nàng thường xuyên diện những bộ váy cúp ngực đầy thanh lịch, không quá hở hang khi xuất hiện trên thảm đỏ các lễ trao giải cuối năm.

Nữ diễn viên xinh đẹp này còn được chọn làm người mẫu đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng nhờ vào ngoại hình nổi bật.

Những bộ phim đánh dấu cột mốc trưởng thành trong diễn xuất của Kim So Hyun có thể kể đến như: School 2015, Page Turner, Let's Fight, Ghost, Ruler: Master of The Mask, Radio Romance,...

Nhìn những hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ hiện tại của cô nàng, khán giả không khỏi nhớ đến cô diễn viên nhí từng "gây bão" trong Mặt trăng ôm mặt trời.

Kim So Hyun đã "dậy thì thành công" hơn bất cứ bé gái nào ở độ tuổi của mình.

Từ ánh mắt đến thần thái của Kim So Hyun hiện tại đều đã trưởng thành, thu hút hơn lúc xưa rất nhiều.

Kim So Hyun sinh năm 1999, nổi tiếng với các vai diễn lúc nhỏ của nhân vật nữ chính trong các phim: Vua bánh mì, Mặt trăng ôm mặt trời, Hoàng tử gác mái, Nhớ em,...

Hiện tại, Kim So Hyun là một trong số ít những nữ diễn viên được khán giả trông đợi sẽ tiếp nối thế hệ đàn chị trở thành ngôi sao lớn trong ngành giải trí xứ kim chi.