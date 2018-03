Nữ diễn viên đánh nhầm con trai thiếu tướng Thái Lan giờ ra sao?

Nữ diễn viên Lukkana Wattanawongsiri bị vướng vào vụ lùm xùm là người đánh con trai thiếu tướng Thái Lan vào cuối năm 2016. Khi cô và bạn trai bị tạm giam, cô khẳng định không tham gia vào vụ đánh nhau. Thời điểm xảy ra vụ ẩu đả, truyền thông địa phương đưa tin nạn nhân là Issarajnuwat Wankawisan – con trai một thiếu tướng ở Thái đã tới quán rượu. Anh muốn vào nhà vệ sinh nhưng bị nhóm vệ sĩ ở ngoài chắn đường vì bên trong có 5 - 6 người nổi tiếng. Bất bình nên anh này phản kháng lại và bị đánh tới tấp, bị thương nặng ở mặt và ngất xỉu. Theo kết quả điều tra, chủ quán rượu - bạn trai của nữ diễn viên Lukkana Wattanawongsiri - là người trực tiếp ra lệnh cho đám vệ sĩ. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn thuộc diện nghi vấn gián tiếp gây ra vụ đánh nhau. Cô có mặt trong quán lúc đó.

Sau khi được thả ra, nữ diễn viên bắt đầu lại sự nghiệp trong làng giải trí. Lukkana sinh ngày 5.4.1983, thường được gọi là Aum. Cô là người chiến thắng giải Super Model 2000. Cô có tham gia trong bộ phim Dead Bite, Train of the dead, The Tesseract, Nut Kub Nut, Demonic Beauty… Bộ phim nổi tiếng nhất của cô là phim điện ảnh Kan Kor Kad (2011).

Sở hữu thân hình gợi cảm nên nữ diễn viên này còn là người mẫu quen thuộc của nhiều tạp chí, trong đó có tờ FHM và Playboy Thái Lan.

Chân dài người Thái thường xuyên đăng tải hình ảnh chia sẻ về cuộc sống thư thái bên cạnh thú cưng

Người đẹp giữ được vóc dáng nuột nà nhờ chăm chỉ tập luyện hình thể.

Cô vẫn tham gia đóng phim đều đặn tại Thái Lan.

Cuộc sống sang chảnh của nữ diễn viên kiêm người mẫu làm nhiều người khao khát.

Mới đây cô còn được trao giải Ngôi sao sexy khỏe khoắn.

Lukkana chủ yếu chia sẻ ảnh trên trang cá nhân instagram.

Những bức hình của cô nhận được nhiều khen ngợi vì khoe được nét đẹp quyến rũ nhưng không phản cảm.

Cô thường dành thời gian đi du lịch khắp đây đó.