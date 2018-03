Khánh My gây sốc khi nói Nhã Phương không có gì đáng thương trong chuyện tình tay 3

Ngoài ra, Khánh My còn tiết lộ cô cũng từng "xém rơi vào lưới tình của Trường Giang".

Vài ngày qua, cả showbiz Việt dồn hết sự chú ý đến ba cái tên: Nhã Phương - Trường Giang - Nam Em. Theo đó, sau khi Nam Em lên truyền thông tiết lộ về mối tình kéo dài vỏn vẹn 30 ngày với Trường Giang khiến cô chịu rất nhiều tổn thương, câu chuyện này đã kéo theo nhiều chiều ý kiến từ công chúng.

Rất nhiều khán giả và cả một số nghệ sĩ đã lên tiếng chỉ trích cách hành xử của Nam Em, cho rằng cô là kẻ thứ ba chen vào chuyện tình Trường Giang - Nhã Phương. Bên cạnh đó, cũng không ít người khẳng định diễn viên hài xứ Quảng là gã đàn ông trăng hoa. Riêng Nhã Phương, cô lại trở thành người phụ nữ đáng thương nhất trong chuyện tình này, khi năm lần bảy lượt chứng kiến cảnh người yêu thiếu chung thủy.

Chuyện tình hơn hai năm của Nhã Phương - Trường Giang tiếp tục gặp "sóng gió" khi Nam Em lên tiếng công khai mối tình kéo dài 30 ngày với nam diễn viên hài xứ Quảng.

Tuy nhiên, thay vì lên tiếng bênh vực Nhã Phương như số đông khán giả đang làm, vào tối 21.3, nữ diễn viên - ca sĩ Khánh My lại gây “sốc” khi đăng tải một dòng trạng thái khá dài, cho rằng nữ diễn viên Tuổi thanh xuân không có gì đáng tội nghiệp. Bởi theo Khánh My, việc liên tục bị lừa là không thể chấp nhận. “Cứ cho là cô ấy bị gạt đi. Một lần bị lừa là xui. Lần thứ hai bị lừa là dại.... Hay bị nghiện cảm giác bị lừa?”, Khánh My viết.

Không những thế, cô còn gửi lời nhắn nhủ đến phụ nữ khi yêu: “Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc. Nhưng "Thà đau một lần rồi thôi" nha các nàng”.

Khánh My cho rằng Nhã Phương liên tục chịu đựng trong chuyện tình cảm là việc làm không nên và chẳng có gì đáng thương.

Liên hệ với Khánh My để làm rõ sự việc, cô thẳng thắn thừa nhận đã viết dòng trạng thái này để gửi cho Nhã Phương. “Đúng, tôi đang nói về cô ấy. Tôi hiểu cảm giác bị tổn thương bởi người mình yêu là đau đớn tột cùng. Nó chỉ đáng cảm thông khi mình vô tình bị người yêu lừa dối. Sau nỗi đau, phải tìm hướng giải quyết triệt để. Nếu yêu mình thì người đàn ông phải sửa đổi. Không sửa đổi được thì đừng yêu. Còn cô ấy lại cho phép người đàn ông làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác. Bạn có biết khi người ta nói tội nghiệp mình cũng là họ đang chế nhạo mình một cách tế nhị không?”, Khánh My khẳng định.

Để giải thích rõ hơn cho quan điểm của bản thân, Khánh My cho biết đồng ý việc Nam Em có lỗi khi dành tình cảm cho người đàn ông đã có bạn gái. Tuy nhiên, khi sự việc được công khai mà Nhã Phương vẫn cam chịu thì không có gì đáng thương.

“Tôi mong cô ấy đọc được những gì tôi viết để suy nghĩ cho chín chắn, đưa ra quyết định sáng suốt chứ đừng để người ta thương hại hay tội nghiệp. Đây cùng là cách tôi muốn khuyên Nhã Phương nên coi lại mối quan hệ và cách yêu. Cùng là con gái với nhau nên tôi luôn muốn bảo vệ các bạn nữ”, Khánh My nói.

Đặc biệt, cô còn tiết lộ từng “xém rơi vào lưới tình của Trường Giang”. Mặc dù theo Khánh My, mọi chuyện chưa đi quá xa để gây ồn ào.

Hiện tại, Nhã Phương đã trở về Việt Nam sau gần 1 tháng sang Mỹ lưu diễn cùng Trường Giang. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn chưa xuất hiện hay lên tiếng bất cứ điều gì trước công chúng về ồn ào với Nam Em gây xôn xao dư luận những ngày qua.