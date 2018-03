Jennifer Lopez từng bị đạo diễn ép cởi áo khoe ngực

Những ngày vừa qua, phong trào #Metoo và Time's Up đã giúp cho không ít các nạn nhân của việc quấy rối tình dục có dũng cảm đứng lên đưa sự thật này ra ánh sáng. Cho đến ngày 15.3, ngôi sao nổi tiếng Jennifer Lopez cũng đã lên tiếng bày tỏ mình cũng không thể tránh khỏi việc bị quấy rối trong thời gian hoạt động nghệ thuật.

Trên tạp chí Harper's Bazaar số tháng 4, nữ ca sĩ quyến rũ chia sẻ: "Tôi chưa bị lạm dụng như cách mà những người khác đã bị. Nhưng liệu tôi có từng bị một đạo diễn yêu cầu phải cởi áo và phô ngực ra không? Có, tôi đã có trải nghiệm việc này. Nhưng tôi có làm hay không? Không, tôi đã từ chối".

Jennifer Lopez là một trong những nữ diễn viên - ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay

Tuy nhiên, Jennifer Lopez cũng chia sẻ rằng cô rất sợ khi phải chối từ lời đề nghị của vị đạo diễn đó: "Lúc lên tiếng từ chối, tôi đã rất sợ hãi. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đã nghĩ rằng: 'Mình đã làm gì vậy? Người này đang thuê mình cơ mà'. Hơn nữa, đó lại là một trong những bộ phim đầu tiên của tôi. Nhưng tôi biết rằng đó là hành động không đúng. Rất có thể mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng mà ông ấy muốn nhưng gốc gác khu Bronx trong tôi đã giúp tôi kìm lại: 'Không, mình không thể làm vậy'".

Jennifer Lopez lớn lên ở khu Bronx, New York và luôn tự hào về gốc gác của bản thân. Nữ diễn viên xinh đẹp này cũng đã nhiều lần khích lệ hai phong trào #Metoo và Time's Up từ khi nó được khởi xướng. Thậm chí, Jennifer Lopez còn có bài diễn thuyết ủng hộ phong trào Time's Up ở Puerto Rico - quê nhà của cô - vào hồi đầu năm nay và lên tiếng ca ngợi sự dũng cảm của những người phụ nữ dám lên tiếng đấu tranh cho bản thân.

Trước đó, phong một bài phỏng vấn với Hollywood Reporter vào tháng 2, người đẹp từng chia sẻ: "Chúng tôi đang bước ra khỏi bóng tối và nói lên cảm giác của mình. Tất cả là do nhận ra giá trị của mình và khiến nam giới cũng phải thừa nhận điều đó".

Và đây là lần đầu Jennifer Lopez bày tỏ về việc bị quấy rối tính dục vào 20 năm trước sau nhiều lần ủng hộ các nạn nhân lên tiếng đòi lại công bằng cho bản thân.

Người đẹp luôn đề cao nữ quyền và ủng hộ phong trào #Metoo cùng Time's Up