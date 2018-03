Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo bị tố bán dâm giá 12.000 USD

Thứ Tư, ngày 28/03/2018 09:51 AM (GMT+7)

Đoạn tin nhắn cho rằng Đặng Thu Thảo ngã giá đi khách với một người đàn ông 65 tuổi với giá 12.000 USD đang gây bất lợi lớn cho cô.

Sau khi nữ người mẫu Andrea bị tố đi khách giá 12.000 USD với người đàn ông 65 tuổi gây xôn xao dư luận thì mới đây, một đoạn tin nhắn được cho của Hoa hậu Đại dương 2014 - Đặng Thu Thảo đang trao đổi môi giới bán dấm với khách 65 tuổi giá 12.000 USD cũng xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Theo nội dung đoạn tin nhắn, người môi giới hỏi: “Có một ông 65 tuổi, giá 12.000 USD, có nhận job không?”, người được cho là Đặng Thu Thảo đã lập tức từ chối. Tuy nhiên, khi người môi giới hỏi lại: “Già quá hả” thì được trả lời: “Chị cần gì em sẵn sàng”.

Đoạn tin nhắn đang xuất hiện trên mạng xã hội được cho là của Đặng Thu Thảo trong quá trình môi giới bán dâm.

Ngay sau khi đoạn tin nhắn này được chia sẻ lên mạng xã hội, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo đã mau chóng đính chính không hề có sự việc này xảy ra. Người đẹp cho biết cô thường bị lập Facebook giả, Zalo giả nên không quá bất ngờ.

Cô cũng khẳng định bản thân là người sống khép kín nên chưa bao giờ khoe nhà cửa, xe cộ. Số tiền cô kiếm được cũng nhờ hoạt động chân chính. Đặng Thu Thảo cũng nhấn mạnh những tin đồn thất thiệt này không ảnh hưởng đến cuộc sống hay chuyện tình cảm của cô và bạn trai hiện tại.

Đặng Thu Thảo đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014 và được đông đảo khán giả biết đến là người đẹp thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng. Ngoài ồn ào trả lại vương miện vì cho rằng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương không tôn trọng năm 2017, Đặng Thu Thảo hầu như rất kín tiếng và không có scandal nào gây xôn xao dư luận. Đây cũng là lần đầu tiên, cô vướng phải tin đồn bán dâm giá ngàn USD.

Hoa hậu Đại dương 2014 - Đặng Thu Thảo.

Trước đó, người mẫu Tây Andrea sau khi bị tố bán dâm giá 12.000 USD cũng đã lên tiếng phủ nhận tin đồn và cho biết đã bị mất điện thoại di động từ đầu tháng 3. Do trong điện thoại có đầy đủ mọi thông tin cá nhân nên rất có thể bị dựng chuyện vì lý do này. Hiện tại, Andrea đã trình báo sự việc lên cơ quan công an để điều tra, khởi tố người bôi nhọ cô trên mạng xã hội.