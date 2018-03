200.000 người đồng tình lật lại vụ án sao nữ bị lạm dụng đến mức tự tử

Thứ Bảy, ngày 24/03/2018 07:24 AM (GMT+7)

Thời gian gần đây phong trào #MeToo đang nổi lên cực kỳ mạnh mẽ ở Hàn Quốc, hàng loạt nạn nhân bị lạm dụng tình dục lên tiếng tố cáo, nhiều nam tài tử “yêu râu xanh” bị đưa ra ánh sáng. Khán giả vẫn chưa thể quên 9 năm về trước, showbiz Hàn cũng một lần rúng động trước tin tức nữ diễn viên Vườn sao băng Jang Ja Yeon tự tử tại nhà riêng, và để lại một bản di chúc vạch mặt 31 nhân vật cấp cao trong làng giải trí đã lạm dụng cô.

Hình ảnh trong lễ tang của nữ diễn viên quá cố

Tối ngày 23.3, hàng loạt báo Hàn đã đưa tin 200.000 người đồng tình kêu gọi lật lại vụ án của nữ diễn viên quá cố, với mong muốn phơi bày sự thật về cái chết oan khuất của cô. Có thể nói đây là vấn đề nóng hổi nhất trong showbiz Hàn tại thời điểm này.

Jang Ja Yeon được phát hiện tự tử tại nhà riêng ở Seongnam vào ngày 7.3.2009 lúc 19h42. Trước đó, cô từng gọi điện về nhà than phiền về áp lực công việc và nhắc đến chuyện muốn kết liễu cuộc đời.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, không hề có dấu hiệu xô xát hay chống đối, Jang Ja Yeon đã tự chấm dứt cuộc sống của mình. Tuy nhiên, bản di thư của cô đã khiến cả giới nghệ thuật Hàn Quốc chao đảo, nữ diễn viên tố cáo người đại diện Kim Sung Hoon đã bắt ép cô đi tiếp khách, tiếp bia và phục vụ tình dục cho 31 nhân vật cấp cao trong làng giải trí. Không chỉ thế, cô còn bị Kim Sung Hoon bạo hành trong thời gian dài.

Cũng trong bản di chúc của mình, cô viết rằng: Hãy giúp tôi báo thù. Tôi chẳng có cách nào ngoài phục vụ chúng. Những kẻ tôi phục vụ toàn là ác quỷ. Tôi bị ép phải làm điều đó hơn 100 lần. Mỗi khi tôi mặc một bộ váy mới, có nghĩa là tôi phải tới gặp một tên ác quỷ. Không phải chỉ ở Kangnam, tôi còn phải phục vụ ở Suwon Karaoke, và nhiều phòng dịch vụ khác. Kể cả vào ngày giỗ của bố mẹ, tôi vẫn phải đi phục vụ chúng.

Tôi viết danh sách này là để báo thù cho cái chết oan khuất của mình. Ngay cả khi tôi không còn nữa, tôi vẫn sẽ ôm mối thù này xuống mồ.

Hình ảnh cắt ra trong dự án sau cùng khiến công chúng bức xúc, cho rằng đây chính là bằng chứng cho thấy Jang Ja Yeon đã bị chèn ép đến mức nào.

Vào thời điểm đó, phía cảnh sát duy trì im lặng do không có bằng chứng để buộc tội ông Kim. Họ nói rằng lý do dẫn đến việc tử tử của nữ diễn viên có thể là do áp lực công việc hoặc ám ảnh về vụ tai nạn thảm khốc của bố mẹ cô 10 năm về trước. Vì thế, Kim Sung Hoon chỉ phải nhận mức án 1 năm tù giam cho tội sử dụng bạo lực với Jang Ja Yeon.

Những tiết lộ mới đây của cảnh sát một lần nữa khiến dư luận ồn ào, không ít người kêu gọi mở lại cuộc điều tra để tìm ra sự thật đằng sau cái chết oan ức của cô diễn viên trẻ.

Không thể phủ nhận rằng câu chuyện đau thương của Jang Ja Yeon đã vén bức màn che đậy mặt đen tối của showbiz Hàn Quốc, không ít các nữ diễn viên, ca sĩ hay người mẫu phải đánh đổi thân xác để đổi lấy danh vọng hào nhoáng.

Bộ phim “Norigae” được sản xuất vào năm 2013 đã lấy cảm hứng từ cái chết đầy bi thương của Jang Ja Yeon.