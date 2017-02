Ứng dụng giúp bạn an toàn hơn khi ra đường

Thứ Hai, ngày 13/02/2017 06:00 AM (GMT+7)

Trước vấn nạn ô nhiễm ngày càng tăng, người dùng có thể tận dụng các thiết bị công nghệ đơn cử như smartphone để bảo vệ sức khỏe. Bạn có thể cài đặt ứng dụng AirVisual tại địa chỉ https://airvisual.com/. Đây là ứng dụng đầu tiên cung cấp thông tin về chất lượng không khí và dữ liệu thời tiết cho hơn 5.000 TP trên toàn thế giới.

Người dùng có thể kiểm tra chất lượng không khí bằng smartphone. Ảnh: M.HOÀNG

AirVisual có giao diện tương đối đơn giản với ba mục chính gồm My Locations, World Map và New & Ranking. Để có được kết quả chính xác, bạn cần phải cho phép ứng dụng truy cập vị trí. Mục My Locations sẽ hiển thị các thông tin thời tiết và chất lượng không khí theo từng mốc thời gian. Nếu chỉ số PM2.5 trên 150 (màu đậm), đồng nghĩa với việc chất lượng không khí tại khu vực bạn đang sinh sống khá ô nhiễm. Lúc này người dùng nên đeo khẩu trang hoặc hạn chế ra đường, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ đang mang thai và những người mắc bệnh hô hấp.

Theo ghi nhận, hiện tại người dùng chỉ có thể kiểm tra chất lượng không khí tại ba TP ở Việt Nam gồm TP.HCM, Hà Nội và Nha Trang. Tương tự, mục New & Ranking sẽ xếp hạng các TP có chất lượng không khí từ xấu đến tốt.

Bên cạnh việc sử dụng AirVisual, bạn cũng nên trang bị thêm các loại khẩu trang có khả năng lọc bụi mịn hoặc khẩu trang thông minh như 3M hoặc Xiaomi Purely để đảm bảo an toàn khi ra đường.