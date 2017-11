Trình duyệt UC Browser đình đám bị xóa sổ khỏi Google Play

Khả năng cao nhất là do trình duyệt UC Browser bị nghi ngờ đánh cắp dữ liệu của người dùng.

Chủ Nhật, ngày 19/11/2017 08:00 AM (GMT+7)

Alibaba là tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất ở Trung Quốc và UC Browser là sản phẩm trình duyệt của hãng này phát triển. Đây được xem là đối thủ nặng kí của Google Chrome trên hệ điều hành Android. Ở Ấn Độ, UC Browser xếp thứ 2 về thị phần chung (chỉ sau Chrome) và xếp thứ 1 về trình duyệt di động (chiếm 45,08% thị phần).

Trên Google Play, trình duyệt UC Browser vừa đạt 500 triệu lượt tải về. Tuy nhiên, vừa qua, UC Browser đã bị xóa khỏi kho ứng dụng Google Play. Google Play không đưa ra lý do nào. Khả năng cao nhất là do trình duyệt này bị nghi ngờ đánh cắp dữ liệu của người dùng.

Năm 2015, UC Browser bị đại học Toronto cáo buộc ngầm chuyển dữ liệu về vị trí, số điện thoại di động, mã truy cập và những thông tin người dùng tìm kiếm cho bên thứ ba. Sau đó, đến tháng 8/2017, nhiều người dùng đã phản hồi rằng UC Browser xâm nhập vào máy tính của họ và lấy các thông tin riêng tư.

Ngay cả khi người dùng đã gỡ trình duyệt này của máy tính, UC Browser vẫn cắm rễ để kiểm soát cả thiết lập máy chủ DNS. Những thông tin đánh cắp này bị nghi ngờ được UC Browser chuyển về máy chủ tại Trung Quốc.

Nhiều người phản hồi UC Browser xâm nhập máy tính và lấy các thông tin riêng tư.

Đại diện của UC Browser phát ngôn trên tờ The Times of India rằng họ coi trọng an ninh dữ liệu của người dùng, song không trả lời thẳng vào vấn đề trình duyệt này có sử dụng dữ liệu về người dùng để phát quảng cáo không mong muốn cho họ hay không. Chính phủ Ấn Độ cũng bày tỏ lo ngại về điều này trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc đang có tranh chấp ở Doka La, Bộ CNTT và Điện tử Ấn Độ sau đó cũng cân nhắc lệnh cấm với UC Browser.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức của vụ việc biến mất khỏi Google Play này có thể do UC Browser sử dụng các phương pháp quảng cáo không lành mạnh và gây hiểu nhầm để tăng lượt cài đặt. Thông tin này được một người dùng Twitter đưa ra, người này cho biết đã nhận được một email có nội dung thông báo như trên.

Nội dung này trùng với email được gửi đến các đối tác quảng cáo của UC Web. Trường hợp thông tin này là đúng thì UC Browser chỉ bị xóa khỏi Play Store trong 30 ngày do vi phạm quy chế quảng cáo mà Google mới đưa ra. Hiện Google và UC Browser đều chưa đưa ra bình luận chính thức nào về sự việc này.