Airselfie là thiết bị bay giúp chụp ảnh selfie từ trên cao, vừa đạt mốc 534.000 USD tiền vốn huy động trên Kickstarter. Theo đó, thiết bị này giúp chụp ảnh selfie với góc nhìn khá rộng khi có thể bay lên khỏi đầu người ở một khoảng cách khá xa, là lựa chọn lý tưởng để chụp ảnh selfie nhóm.

Thiết bị nằm trong một khay hình chữ nhật kích thước chỉ ngang chiếc ốp điện thoại.

Sản phẩm được làm bằng nhôm siêu nhẹ với trọng lượng chỉ 52 gram. Khi đã rút thiết bị bay ra khỏi vỏ, người dùng có thể đặt iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, Google Pixel hay Samsung Galaxy S7 edge vào bên trong.

Camera trên Airselfie đạt độ phân giải 5MP. Thỏi pin bên trong cho phép bay liên tục 3 phút và thời gian sạc đầy khoảng 30 phút thông qua cổng microUSB.

Airselfie có 4 cánh quạt và có thể điều khiển bằng ứng dụng trên thiết bị di động.

Sản phẩm có giá 260 USD, cho phép đặt hàng từ bây giờ nhưng nhà sản xuất chỉ bắt đầu giao hàng từ tháng 5.2017.

Hình ảnh có thể được lưu trữ trên "đám mây" Airselfie với dung lượng 4GB, hoặc chuyển trực tiếp về smartphone thông qua kết nối không dây.

Ứng dụng Airselfie trên smartphone giúp quản lý thiết bị bay này.