Tăng tốc Google Chrome bằng cách chặn ảnh động (GIF)

Việc sử dụng ảnh động (GIF) sẽ khiến trình duyệt tốn nhiều thời gian và tài nguyên để tải dữ liệu. Để hạn chế tình trạng này, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để khắc phục.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt tiện ích Animation Policy tại địa chỉ https://goo.gl/TtV6cC (Add to Chrome > Add extension), tương thích trình duyệt Chrome, Opera, Yandex, Cốc Cốc…

- Bước 2: Sau khi cài đặt thành công, biểu tượng của tiện ích (tia sét) sẽ xuất hiện ở cuối thanh địa chỉ. Về cơ bản, Animation Policy sẽ kiểm soát toàn bộ hoạt động của ảnh động, cho phép người dùng dễ dàng bật/tắt mọi thứ theo ý muốn.

- Bước 3: Khi nhấp vào, bạn sẽ thấy xuất hiện ba tùy chọn Allow all animated images (cho phép chạy ảnh động), Allow animated images, but only once (cho phép chạy ảnh động nhưng chỉ một lần) và cuối cùng là Disable all image animation (chặn toàn bộ ảnh động). Lưu ý, khi chọn xong, người dùng cần phải nhấn F5 để làm mới lại trang web và áp dụng các thay đổi.

Nhìn chung, trên đây là cách đơn giản nhất để chặn ảnh động trên Google Chrome, nhằm hạn chế tối đa tình trạng lãng phí RAM và tài nguyên máy tính.