Sốc: Người cha live stream cảnh giết con gái trên Facebook

Theo thông tin trên USA Today, một người đàn ông ở Thái Lan đã giết chết con gái 11 tháng tuổi của mình và live stream (tường thuật trực tiếp) thông qua tính năng Facebook Live, sau đó ông cũng tự sát. Đây là sự vụ mới nhất trong chuỗi các sự việc có liên quan tới Facebook Live, chẳng hạn trước đó Facebook từng tồn tại các đoạn live stream cảnh tự sát, cảnh tra tấn hay cảnh tấn công tình dục.

Anh Wuttisan Wongtalay, 20 tuổi đã live stream cảnh giết người con gái của mình. (Ảnh: Mirror)

Trong vụ việc mới nhất nói trên, người đàn ông trong vụ việc có tên Wuttisan Wongtalay (20 tuổi), đã quay cảnh giết chết con gái của chính mình trên tầng thượng của khách sạn thông qua hai đoạn video trực tuyến trên Facebook. Điều đáng nói là các video này vẫn tồn tại trên Facebook đến 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc, làm dấy lên những lo ngại liên quan tới khả năng kiểm soát nội dung của Facebook. Thậm chí sau đó các video này còn được đăng tải lên YouTube.

"Quá trình Wuttisan tự tử không được phát trên Facebook, và thi thể của anh ta được tìm thấy bên cạnh cô con gái tên Jullaus Suvannin", một cảnh sát Thái Lan phụ trách vụ án, nói với tờ The Guardian.

Vợ của Wuttisan, bà Chiranut Trairat nói với AP rằng, chồng cô là người hay thích đổ lỗi, và cô không hề tức giận Facebook hay những người đã chia sẻ video. Trairat cũng nói rằng, chồng bà đã từng ở tù 2 năm trước khi họ hẹn hò.

Cảnh sát Thái Lan cho biết, việc phát sóng trực tiếp cảnh giết con gái do Wuttisan thực hiện có thể do ông bị ảnh hưởng bởi vụ giết người ở Cleveland diễn ra cách đây không lâu cũng từng được live stream trên Facebook, theo The Guardian.

Bộ Kinh tế Kỹ thuật số Thái Lan cho biết đã liên lạc với Facebook để gỡ bỏ video này sau khi nhận được yêu cầu từ phía cảnh sát. Trả lời Reuters, người phát ngôn Bộ Kinh tế Kỹ thuật số Thái Lan cho hay sẽ không khởi kiện Facebook vì mạng xã hội này đã "hợp tác tốt" và gỡ video khi có yêu cầu.

Người đứng đầu tỉnh Phuket đã kêu gọi người dân Thái không chia sẻ đoạn clip dài 4 phút về vụ việc, nhưng một bản sao của clip này vẫn được tìm thấy trên mạng xã hội. Tính tới chiều tối 25.4 (giờ địa phương), video đầu tiên có tới 112.000 lượt xem và video thứ hai có 258.000 lượt xem. Đây là lần đầu tiên một vụ việc như thế này được phát trực tiếp lên mạng tại Thái Lan.

Vụ việc rúng động xảy ra lại khiến Facebook đứng trước làn sóng chỉ trích, chỉ vài ngày sau khi Giám đốc điều hành Facebook - Mark Zuckerberg tuyên bố sẽ nỗ lực để mạng xã hội này không bị sử dụng để phát tán các hành vi kích động và bạo lực. Tuyên bố của ông chủ Facebook được đưa ra sau khi một người đàn ông ở bang Ohio, Mỹ sử dụng tính năng Facebook Live để phát trực tiếp cảnh hắn sát hại một người.

"Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn những thảm kịch như thế này xảy ra", Zuckerberg từng phát ngôn như vậy khi bị truy hỏi về những vụ bạo lực được live stream trên Facebook.