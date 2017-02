Sân chơi "kiếm tiền từ YouTube" có thật sự dễ dàng?

Theo báo cáo mới nhất từ Thoughtful - một công ty chuyên nghiên cứu, phát triển thị trường truyền thông đa phương tiện, Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia có số lượt xem video trên YouTube nhiều nhất thế giới.

Dẫn số liệu từ InternetWorldStats và Facebook, Thoughtful cho biết thêm, dân số Việt Nam vào khoảng 95 triệu người và hơn 50% có sử dụng internet. Trong 50 triệu người sử dụng mạng internet, có hơn 40 triệu người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội (các dịch vụ của Google, Facebook,...).

YouTube có một cộng đồng người xem "khổng lồ" tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, công ty truyền thông đa phương tiện có trụ sở tại Hoa Kỳ nhận xét thêm, xem video trực tuyến đã trở thành một thói quen không thể thiếu của người Việt. Điều này cũng kéo theo một trào lưu mới tại Việt Nam đó là hình thành cộng đồng nhà phát triển nội dung cho YouTube, để sản xuất những video clip phục vụ người xem.

Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá, khái niệm về "truyền thông kỹ thuật số" vẫn còn còn khá mới mẻ tại thị trường Việt Nam. Khuyết điểm của các nhà sáng tạo nội dung ở Việt Nam là thiếu tư duy và thiếu kỹ năng chuyên môn nên nhiều nội dung sản xuất ra chưa có giá trị.

"Các nhà sáng tạo chưa có định hướng rõ ràng nên dễ chạy theo những nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc nội dung sai so với quy định của YouTube. Ngoài ra ở Việt Nam, luật lệ về bản quyền chưa chặt chẽ và ý thức của người dân về bản quyền chưa cao nên các nhà sáng tạo hay bị vi phạm bản quyền", đại diện Thoughtful thẳng thắn đánh giá trong sự kiện ra mắt văn phòng tại Việt Nam.

Do đó, Thoughtful đã xây dựng một cộng đồng YouTuber riêng để hỗ trợ các YouTuber này phát triển kênh, định hướng nội dung, thiết lập các chiến dịch quảng cáo và xử lý các vấn đề pháp lý có liên quan. Theo Thoughtful, mạng lưới hoạt động toàn cầu của họ đang quản lý khoảng 3.900 kênh sáng tạo, tạo ra hơn 5,3 tỉ lượt xem hàng quý.

Liên quan tới những vấn đề pháp lý trong lĩnh vực này, cách đây không lâu, Felix Kjellberg - chủ nhân của tài khoản YouTube PewDiePie đã bị YouTube "trừng phạt" do đăng tải một số video liên quan tới việc bài trừ Do Thái hay tuyên truyền cho chủ nghĩa phát-xít. PewDiePie là kênh YouTube nổi tiếng, chuyên đăng tải các đoạn video game với bình luận hài hước, từng kiếm được 15 triệu USD (khoảng 340 tỉ đồng) trong năm 2016.

PewDiePie - kênh YouTube kiếm được tiền "khủng" nhất vừa bị phạt vì vi phạm quy định.

Cụ thể, theo Wall Street Journal, họ đã phát hiện ra 9 đoạn video do PewDiePie đăng tải có nội dung bài Do Thái hay liên quan tới phát-xít. Đáng chú ý nhất là một video ghi lại cảnh hai người đàn ông vừa cười vừa giơ tấm biển có ghi dòng chữ "Death to all Jews" (một khẩu hiệu chống người Do Thái).

Sau khi nhận được báo cáo, YouTube đã hủy hợp đồng với tài khoản Kjellberg trên dịch vụ YouTube Red. Ngoài ra, chương trình truyền hình thực tế Scare PewDiePie của ngôi sao này đã chính thức bị hủy bỏ khi đang chiếu mùa thứ 2. YouTube cũng đã loại bỏ PewDiePie ra khỏi chương trình quảng cáo ưu tiên của Google - đây là một trong những lợi thế giúp ngôi sao người Thụy Điển thu hút được nhiều nhà quảng cáo lớn trong thời gian vừa qua.