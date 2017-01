Phương pháp đồng bộ hóa cài đặt trên Windows 10

Thứ Hai, ngày 23/01/2017 06:00 AM (GMT+7)

Dưới đây là 6 bước đơn giản giúp người dùng đồng bộ cài đặt trên hệ điều hành Windows 10:

Bước 1:

Chọn nút “Start”

Bước 2:

Chọn mục cài đặt (Setting), có biểu tượng bánh răng.

Bước 3:

Chọn mục Tài khoản (Accounts).

Bước 4:

Chọn mục Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft (Sign in with a Microsoft account instead)

Bước 5:

Chọn mục Đồng bộ cài đặt (Sync your settings).

Bước 6:

Chuyển đồng bộ cài đặt (Sync setting) sang chế độ “On”

Vô hiệu hóa các thiết lập cá nhân khác không muốn đồng bộ.