Ồ ạt xuất hiện nick Facebook ảo dùng ảnh gợi cảm làm mồi nhử kết bạn

Hàng loạt nick ảo dùng ảnh gợi cảm

Là người thường xuyên sử dụng Facebook hàng ngày để giao lưu bạn bè, phục vụ công việc, anh Hữu Trung (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay khoảng 4-5 ngày gần đây, tài khoản của anh bỗng dưng liên tiếp nhận được các lời mời kết bạn từ những tài khoản lạ không có bạn chung.

“Các tài khoản chủ yếu sử dụng hình ảnh đại diện là những cô gái gợi cảm Việt Nam”, anh Trung cho hay.

Tìm hiểu của ICTnews cho thấy, những trường hợp nhận được lời mời kết bạn như anh Trung không phải là ít. Nhiều người phản ánh đều gặp phải hiện tượng này, người ít mỗi ngày nhận được khoảng 5 tài khoản kết bạn, có người nhận đến 10 - 20 tài khoản.

Tuy nhiên, khi bấm vào kiểm tra thì đều phát hiện đó hoàn toàn là nick ảo, hầu hết không có tương tác, không có bạn chung với chủ tài khoản và mới được lập trong tháng 7 hoặc tháng 8/2017.

Hình ảnh sexy được tận dụng triệt để làm mồi nhử.

Các nick có đặc điểm chung là sử dụng hình ảnh đại diện các cô gái Việt Nam ăn mặc gợi cảm để làm “mồi nhử”. Có tài khoản chỉ sơ sài vài ba ảnh, nhưng có tài khoản dùng tới hàng chục ảnh gợi cảm như áo hai dây, quần ngắn, váy ngắn.

Trước thực tế bất thường nói trên, nhiều người dùng Facebook lo lắng và không hiểu có chuyện gì đang diễn ra đối với mạng xã hội Facebook tại Việt Nam.

Trao đổi với ICTnews ngày 30/8 về thực trạng này, đại diện Facebook tại Việt Nam không đưa ra cảnh báo nào về những mối nguy hiểm đang đe dọa người dùng Facebook trong nước.

Tuy nhiên, phía Facebook khuyến cáo với các trường hợp này, người dùng có thể truy cập vào trang trợ giúp của Facebook để thay đổi cài đặt về yêu cầu kết bạn, hạn chế các phiền toái và đồng thời cần nâng cao khả năng bảo mật cho tài khoản.

Phía Facebook đưa ra chỉ dẫn cụ thể: để hạn chế các phiền toái, người dùng nên thay đổi cài đặt yêu cầu kết bạn bằng việc truy cập vào mục “Quyền riêng tư” trên tài khoản của mình để chỉnh sửa ở mục “Ai có thể gửi cho bạn lời mời kết bạn?”, có thể chọn “Mọi người” hoặc “Bạn của bạn bè”.

Bên cạnh đó, Faccbook cũng khuyến cáo người dùng cần khai thác tính năng bảo mật được mạng xã hội này tích hợp vào mọi tài khoản như: cảnh báo khi đăng nhập, xác thực 2 yếu tố để giúp người dùng tăng thêm lớp bảo mật cho tài khoản của mình.

Cũng theo tìm hiểu của ICTnews, rất có thể hiện tượng nick ảo ồ ạt đi mời kết bạn là chiêu trò của những người làm quảng cáo online, trước sức ép cần tăng lượng thành viên đã sử dụng chiêu trò câu like là các cô gái ăn mặc hở hang, gợi cảm để làm mồi nhử. Nếu chủ tài khoản nào nhẹ dạ cả tin sẽ nhanh chóng cắn câu mắc bẫy.