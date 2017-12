Người đưa ra dự đoán "động trời" này là tiến sĩ David Levy, tác giả cuốn sách "Love and Sex with Robots" nổi tiếng.

Những đứa trẻ nửa người nửa robot sẽ ra đời trong... 100 năm nữa?

Dự đoán này của David Levy được đưa ra tại hội nghị International Congress on Love and Sex with Robots (tạm dịch “Hội nghị quốc tế về tình yêu và tình dục với robot”) lần thứ 3 tại London vừa qua.

Đầu tiên, tiến sĩ Levy cho rằng sự hấp dẫn của robot tình dục với con người đang ngày càng phát triển: “Những robot tình dục chắc chắn sẽ rất hiện đại và phức tạp vào năm 2050, và là bạn tình vô cùng hấp dẫn với con người”. Ông cũng cho rằng cả nam và nữ giới đều có thể kết hôn với robot vào năm 2050, thậm chí còn sớm hơn.

Về việc sinh con cùng robot trong 100 năm nữa, dựa trên những nghiên cứu gần đây về tế bào gốc, công nghệ nano sinh học và di truyền học robot thì tiến sĩ Levy cho rằng nó hoàn toàn có thể là hiện thực. Ông chỉ ra một nghiên cứu của Đại học bang Ohio về một con chip dựa trên công nghệ nano, có thể tiêm mã gen di truyền từ nó vào tế bào da của con người.

Công nghệ này được gọi là TNT (tissue nano transfection – truyền mô nano), sẽ cho phép mã gen của một robot di truyền cùng với mã gen của con người sang thế hệ con cái. Levy cho biết: "Chúng ta đã có thể biến tế bào da thành tinh trùng và trứng của con người, từ đó ứng dụng nền tảng phát hiện từ nghiên cứu TNT của Đại học Ohio, chúng ta có thể tạo ra một đứa trẻ mà phôi có thể được nuôi dưỡng và mang thai bởi một người mẹ robot”.

Vào tháng 10 năm nay, Sergi Santos - một nhà phát minh robot tình dục - cũng dự đoán rằng con người và robot có thể kết hôn và sử dụng công nghệ để sinh con.

Cách sinh con này hơi kỳ lạ một chút, khi Santos mô tả đứa con sẽ có tính cách của robot và các đặc điểm của cơ thể người cha hoặc mẹ là con người.