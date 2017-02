Mẹo Facebook: Ngăn bạn chat biết tin nhắn đã được đọc

Bước 1: Cài đặt ứng dụng Unseen - No last seen cho smartphone tại địa chỉ https://goo.gl/wZUwsm, tương thích với Android 4.3 trở lên.

Giao diện ứng dụng.

Bước 2: Cấp quyền cho ứng dụng truy cập bằng cách vào Enable Accessibility > Unseen.

Bước 3: Khi có tin nhắn mới, Unseen sẽ lấy nội dung và hiển thị trong một cửa sổ mới, do đó người dùng có thể dễ dàng đọc toàn bộ tin nhắn mà dịch vụ không hề hay biết bạn.

Đối với máy tính, người dùng có thể cài đặt tiện ích Unseen tại https://goo.gl/hbrpnk (dành cho Chrome) hoặc https://goo.gl/xSX7D (dành cho Firefox). Hoàn tất, người dùng chỉ cần nhấp vào biểu tượng mới ở cuối thanh địa chỉ, sau đó đánh dấu chọn vào các mục "Block the “seen” feature of the chat" (tắt tính năng đã xem khi chat), "Block the typing indicator of the chat" (chặn biểu tượng đang soạn tin nhắn),...