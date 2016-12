Làm thế nào để ẩn mình trên Facebook Messenger?

Dù chỉ được đánh giá 3,9 sao trên Google Play, tuy nhiên, Messenger đã có hơn 1 tỉ lượt cài đặt và 1 tỉ người dùng mỗi tháng chỉ sau bốn năm ra mắt. Điều này cho thấy Mark Zuckerberg đã hoàn toàn đúng đắn khi tách Messenger thành ứng dụng riêng biệt.

Dạo gần đây, Facebook liên tục bổ sung, cập nhật nhiều tính năng độc đáo cho Messenger, tuy nhiên, dường như đa phần đều sao chép ý tưởng từ ứng dụng Snapchat.

Facebook Messenger sẽ tự động hiển thị thời gian bạn vừa hoạt động trước đó. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi nhắn tin cho bạn bè, Messenger sẽ hiển thị trạng thái và thời gian bạn vừa hoạt động trước đó. Do đó, nếu cảm thấy phiền phức hoặc không được riêng tư, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để vô hiệu hóa tính năng này.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng Messenger trên smartphone và nhấp vào thẻ People (danh bạ) ở góc phải bên dưới.

Chuyển sang chế độ hoạt động ẩn danh. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Mục All (tất cả) sẽ bao gồm các tùy chọn cho phép người dùng xem lại tin nhắn từ người lạ, quét mã, tìm bạn bè từ danh bạ điện thoại… Để ẩn mình trên Messenger, bạn chỉ cần chuyển sang mục Active (đang hoạt động) ở ngay bên cạnh và vô hiệu hóa.

Điều này đồng nghĩa với việc người khác sẽ không thể biết được bạn đang hoạt động hay chỉ ẩn mình.

Tắt tính năng trò chuyện trên nền web. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu sử dụng trình duyệt trên máy tính, bạn hãy nhấp vào biểu tượng bánh xe răng cưa trong khung chat bên phải và chọn Turn Off Chat > Turn off chat for all contacts > Okay. Nếu chỉ muốn ẩn mình với một số người, bạn có thể chọn Turn off chat for all contacts except…