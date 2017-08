Kích hoạt tính năng tự động trả lời trên Facebook Messenger

Nội dung bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách kích hoạt tính năng tự động trả lời tin nhắn trên Facebook Messenger cho một trang Facebook. Bạn sẽ phải sử dụng Facebook từ một trình duyệt web để trả lời tự động, trong khi các ứng dụng vẫn chưa hỗ trợ điều này này, ít nhất ở thời điểm hiện tại.

- Truy cập Facebook và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

- Đi tới trang Facebook mà bạn muốn kích hoạt trả lời từ động. Tất nhiên bạn sẽ phải là quản trị viên của trang đó để kích hoạt nó.

- Ở dưới trang, nhấp vào Settings phía trên ảnh bìa.

- Bây giờ, bấm vào Messaging ở trên thanh bên trái.

- Cuộn xuống và dưới phần Response Assistant, hãy chuyển Send Instant Replies to anyone who messages your Page sang trạng thái bật bằng cách nhấp vào nó.

- Có một số thông báo mặc định mà bạn có thể sửa đổi bằng cách nhấp vào Change. Tốt nhất bạn nên đề cập đến khoảng thời gian gần đúng mà người dùng có thể mong đợi phản hồi từ bạn. Chẳng hạn: “Cảm ơn bạn đã gửi tin nhắn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sớm trả lời tin nhắn đến bạn trong 24 giờ tiếp theo”.

Bạn thậm chí có thể thêm tên người trong tin nhắn. Để làm điều đó, hãy nhấp vào Add Personalisation và chọn tùy chọn mong muốn.

- Một khi đã cảm thấy hài lòng với các thiết lập, bạn hãy nhấn vào Save để lưu lại.

Bây giờ, khi bạn nhận được tin nhắn, một phản hồi tức thì sẽ được gửi tự động. Tương tự, bạn có thể thiết lập nó cho các trang khác mà mình quản lý.

Trong trường hợp muốn vô hiệu hóa tính năng trả lời tự động này, bạn có thể thực hiện các bước tương tự nhưng chọn trạng thái tắt trong phần Send Instant Replies to anyone who messages your Page.

Một số lưu ý với tính năng trả lời tự động trên Facebook Messenger:

- Nếu đã đặt tính năng Away trong thiết lập Inbox của trang thì phản hồi tự động sẽ không hoạt động.

- Phản hồi tự động không đóng góp vào tỷ lệ/thời gian phản hồi trên trang Facebook của bạn.

- Tính năng này chỉ có sẵn cho các trang mà không phải tài khoản cá nhân.