In 3D: Từ công nghệ ra ngoài cuộc sống

Các bác sĩ sử dụng một hệ thống in sinh học 3D (3D bioprinting) để tạo ra những bộ phận cơ thể sống. Công trình đột phá của các nhà nghiên cứu ở trung tâm y khoa Wake Forest Baptist Medical Centre (Mỹ) này đã được công bố trên tạp chí Nature Biotechnology trong năm 2016 giúp tăng thêm những hy vọng có được một giải pháp mới phục vụ cho việc cấy ghép, thay thế các bộ phận hư hỏng của bệnh nhân.

In các bộ phận cơ thể

Theo hãng tin Anh BBC, các chuyên gia đã mô tả công nghệ in sinh học 3D như “một con gà đẻ trứng vàng”. Ý tưởng tạo ra những mô tế bào con người được “in” chính xác để thay thế các bộ phận cơ thể đang có nhiều hứa hẹn trở thành hiện thực sớm khi ứng dụng công nghệ in 3D vào lĩnh vực sinh học.

GS Anthony Atala, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, nói rằng giờ đây các mô đã có thể được in trên cấp độ con người. Các nhà nghiên cứu lúc này chỉ còn tìm cách để duy trì sự sống cho các mô người được in 3D ra. Các nhà khoa học còn phải tìm cách vượt qua những giới hạn của sự sống để giữ cho các tế bào sống. GS Atala nhấn mạnh rằng in 3D đang mở ra những cánh cửa mới cho y học. Nếu mỗi bệnh viện không đủ sức để xây dựng bộ phận in 3D riêng thì đã có những trung tâm dịch vụ gia công in 3D mà bác sĩ chỉ cần gửi mẫu tới.

Không chỉ trong lĩnh vực y học, với công nghệ in 3D, các đầu bếp giờ đây có thể in các thực phẩm với bất cứ hình dáng nào mà thực khách yêu cầu. Những chiếc kẹo và những cái bánh thật là muôn hình muôn vẻ và không hề “đụng hàng”. Chẳng hạn như với hệ thống máy in 3D thực phẩm 3D Systems ChefJet, đầu bếp có thể in một chiếc bánh đường với hình dạng một chiếc đĩa sứ tráng men được tạo dáng như một chiếc nơ hoa. Những chiếc bánh cưới có hình dáng giống hệt cô dâu chú rể cũng là chuyện nhỏ.

Các nhà khoa học Hà Lan trong những năm qua đang nỗ lực để có thể đưa ra thị trường các loại thịt được sản xuất bằng công nghệ in 3D vào năm 2020.

Những chiếc máy in 3D thế hệ mới sẽ có thể in được nhiều nguyên mẫu. Ảnh: INTERNET

Và đủ thứ trên đời

Cơ quan Hàng không - Không gian Hoa Kỳ (NASA) ngày 22-11-2016 đã tổ chức một cuộc trình diễn công nghệ in 3D trong môi trường không trọng lực (Zero-G) để chứng minh rằng máy in 3D có thể hoạt động bình thường trong khoảng không vũ trụ. Nghĩa là các trạm quỹ đạo, các con tàu thám hiểm vũ trụ có thể chở theo những chiếc máy in 3D để có thể in ra bất cứ thứ gì các nhà du hành cần bất cứ lúc nào.

Hồi đầu năm 2017, hãng Asus giới thiệu những dòng bo mạch chủ mới cho game thủ ROG hỗ trợ CPU Intel Core thế hệ thứ bảy Kaby Lake. Điều đặc biệt là dòng bo mạch chủ ROG Maximus này có những phụ kiện được in bằng công nghệ in 3D.

Có những mẫu xe điện, xe đua được in hoàn toàn bằng 3D. Như chiếc Shelby Cobra 56 đã được giới thiệu với Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông tới thăm triển lãm ô tô quốc tế Detroit International Auto Show 2016. Chiếc Shelby Cobra 56 này nằm ở vị trí số một trong danh sách tốp 10 chiếc ô tô in 3D đẹp nhất thế giới do trang chuyên về in 3D all3dp bình chọn. Lần lượt sau đó là các xe Strati (của hãng Local Motors), Blade (của Divergent3D), Light Cocoon (EDAG), Lotus 340R (CIDEAS)…

Trên thế giới ngày càng có thêm nhiều dịch vụ in 3D. Bạn có thể gửi ảnh chụp gia đình mình để dịch vụ in 3D ra cả gia đình bạn dưới hình thức những pho tượng, những búp bê. Trong một chuyến sang Taipei, tôi tiếc hùi hụi vì không kịp thời gian để đặt một cửa hàng in 3D một búp bê giống hệt tôi. Mà liệu tôi có thể in 3D giống như thật một cô hoa hậu hoàn vũ để bày trong nhà cho nó phiêu linh không? Chỉ cần tôi có đủ tiền in mà thôi, chứ công nghệ in 3D luôn sẵn sàng.

Công nghệ in 3D trong năm 2017 chắc chắn sẽ phát triển sâu rộng hơn nữa. Thiết bị đang ngày càng rẻ hơn và có nhiều kích thước theo nhu cầu. Công nghệ in 3D cũng đang được mở rộng ứng dụng trong cuộc sống.