Hướng dẫn xóa Facebook cập nhật mới nhất 2018

Thứ Sáu, ngày 02/03/2018 08:00 AM (GMT+7)

Khi sử dụng Facebook thì xóa tài khoản cũng là một nhu cầu thiết yếu, đó có thể là để điều chỉnh lại cuộc sống mạng xã hội hoặc đơn giản là người dùng làm lại cái mới. Và xóa tài khoản Facebook cũng có cấp độ khác nhau, tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Mặc dù nhu cầu thiết yếu như vậy nhưng gần đây vị trí chức năng xóa tài khoản Facebook có thay đổi nên người dùng khá bối rối. Dưới đây ICTnews sẽ điểm lại hướng dẫn xóa tài khoản Facebook cập nhật mới nhất.

Hướng dẫn xóa tài khoản Facebook nhanh nhất

Nói đến xóa tài khoản Facebook cá nhân thì trước hết chúng ta có lựa chọn là đóng cửa Facebook tạm thời. Lúc đó trang cá nhân của bạn sẽ biến mất, nhưng khi bạn đăng nhập trở lại thì tài khoản sẽ sống lại.

Bấm Edit đối với phần Deactivate Your Account phía cuối (một số tài khoản là Manage account).

Bấm Deactivate your account. Sau đó chúng ta sẽ cần làm các bước như đăng nhập lại, nhập mã kiểm tra an toàn và nhập lý do tạm thời khóa trước khi Deactivate.

Trong khi đó nếu xóa Facebook hoàn toàn thì tài khoản của chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể trở lại. Bạn sẽ phải cân nhắc xem có nên xóa tài khoản Facebook vĩnh viễn hay không, và Facebook cũng sẽ cho bạn vài ngày suy nghĩ lại sau khi ra lệnh xóa. Trong thời gian suy nghĩ này, bạn có thể hủy yêu cầu xóa tài khoản bằng cách đăng nhập trở lại.

Nếu đã chắc chắc muốn xóa Facebook vĩnh viễn, chúng ta có 2 bước sau dù làm trên máy tính hay trên điện thoại:

Bước 1: Vào đây để ra lệnh xóa Facebook. Hãy bấm nút Delete My Account.

Bước 2: Nhập lại mật khẩu và gõ mã kiểm tra an toàn, rồi bấm OK.

