Hẹn hò qua mạng xã hội, một cô gái bị lừa tình và iPhone 7 Plus

Thứ Tư, ngày 28/03/2018 08:15 AM (GMT+7)

Sau khi quan hệ, lợi dụng lúc cô gái đi vệ sinh thì người này đã lấy điện thoại đi mất.

Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa phối hợp với cơ quan công an hỗ trợ nhiều nạn nhân bị một kẻ gian lừa đảo qua mạng xã hội Zalo. Theo đó, ngày 23/3, nhóm hiệp sĩ nhận được cuộc gọi cầu cứu của chị Nguyễn Thị V. (SN 1992, quê Đồng Tháp, tạm trú Phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM), về việc chị quen một nam thanh niên qua Zalo và đi khách sạn, sau đó bị lấy mất một chiếc điện thoại iPhone 7 Plus.

Nam thanh niên lừa đảo qua Zalo (ngồi giữa).

Đội hiệp sĩ tìm hiểu thông tin thì được biết, trước đó chị V. đã được nam thanh niên này đưa đi chơi bằng chiếc ô tô Vios BKS 61A - 2... Trên đường đi, chị V. bị say xe nên được người này đưa vào khách sạn ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An nằm nghỉ ngơi. Trong lúc nằm nghỉ, nam thanh niên giả vờ mượn điện thoại chơi và hỏi mật khẩu tài khoản iCloud để tải game về chơi. Sau khi quan hệ, lợi dụng lúc chị V. đi vệ sinh thì người này đã lấy điện thoại đi mất.

Sau khi tìm hiểu thông tin và đặt điểm của nam thanh niên, đội hiệp sĩ chia ra các ngã đường tìm kiếm. Đến 14h30 ngày 27/3, đội hiệp sĩ phát hiện đối tượng đang ở đường Tên Lửa, quận Bình Tân, TP.HCM. Lúc này, đối tượng đang đi trên chiếc xe Vios cùng một cô gái khác. Ngay lập tức, đội hiệp sĩ tiếp cận và mời anh này về công an phường Thuận Giao, thị xã Thuận An làm việc.

Cô gái đi cùng tên Đỗ Thị T. (SN 1992, quê Thanh Hóa) cho biết, chị cũng quen nam thanh niên qua mạng xã hội và được người này giới thiệu đang làm chủ thầu xây dựng. Trên đường đi, anh ta cũng hỏi mật khẩu điện thoại, hỏi tài khoản ngân hàng,... rồi gọi cho ai đó hỏi sao chưa chuyển khoản tiền để xây dựng. Tuy nhiên, chị T. nghi ngờ nên không cho biết.

Tại công an phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), nam thanh niên khai tên là Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, quê Đồng Tháp, hiện đang là tài xế taxi của hãng Sông Bé). Anh Thuận thừa nhận đã lấy điện thoại của chị V. Hỏi lý do sao lấy thì được Thuận cho biết là "thấy chị V. chảnh nên ghét, lấy cho bỏ tức".

Hiện công an phường Thuận Giao, thị xã Thuận An đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra.