Hai lý do khiến dòng Note luôn có fan trung thành

Lưu giữ cảm hứng thường ngày

Đỗ Duy Thiện (nick Chu Sen) có hơn 9 năm làm việc trong lĩnh vực quảng cáo sáng tạo. Hiện tại, Thiện giữ vị trí Giám đốc Chiến lược Nội dung của Dentsu Việt Nam, một trong những thương hiệu truyền thông lớn nhất thế giới.

Mỗi ngày thức dậy của Thiện là bận rộn. Áp lực. Vắt kiệt năng lượng cho những ý tưởng, tương tác và dự án. Như bất kì “đời agency” điển hình nào.

Nhưng “bí quyết sống sót” của Thiện, là khi cần, Thiện sẽ để cho mình được thở, được yêu đời. Đi một chuyến nghỉ phép dài ngày. Dịch vài đầu sách quảng cáo yêu thích. Còn mỗi ngày, có thể là giữ cho mình những cuộc phiêu lưu nho nhỏ với cái điện thoại dòng Note trung thành. Mà mới nhất, là chiếc Galaxy Note Fan Edition (FE) mà Samsung làm quà cho các tín đồ của mình.

Ai biết một tấm ảnh chụp khoảnh khắc ngày thường nào đó

sẽ không trở thành ý tưởng quảng cáo đầy cảm xúc cho dự án sắp tới?

“Hồi trước cuối tuần hay vác máy ảnh lang thang chụp hình, giờ bận hơn, không còn cầm cái máy to đùng theo nữa, nhưng thói quen chụp ảnh vẫn còn, có camera của Note FE là đủ để chơi ảnh kỷ niệm rồi. Mình cực kỳ coi trọng những “moment” cảm xúc. Mà bộ nhớ đầu mình có hạn lắm, mình rất sợ quên, thấy gì hay là chụp, nghĩ ra ý tưởng nào đó cũng ghi lại, lúc đi bộ, ngồi xe… Bức ảnh đứa trẻ một mình chơi đùa với những tia nước giữa phố đi bộ, biết đâu sẽ là cảnh mở đầu cho một TVC quảng cáo nào đó cho khách hàng sắp tới của mình…?”, Duy Thiện kể lại cách mà anh dùng công nghệ nuôi cảm hứng cho mình hàng ngày.

Những nguệch ngoạc ngày thường với cây bút “S Pen thần thánh” của dòng Note là điểm cộng tuyệt vời với người đam mê sáng tạo

Thiện khoe rất nhiều những bức vẽ tay nguệch ngoạc đầy trên hàng trăm trang Note trong chiếc Note của mình. Những ký tự lạ đời, những màu sắc ngẫu hứng, là trò chơi ý tưởng của Thiện lúc rảnh rỗi. Thiện đưa cho bạn bè thử độ êm mượt khó ngờ của cây bút S Pen. Không chỉ vẽ vời những ý tưởng, chính chức năng S Pen độc đáo của Samsung cũng đang giúp Thiện liên tục chỉnh sửa, bình luận sản phẩm từ copy writer, khách hàng… “Bóp hình chỗ này, đổ màu chỗ kia, cứ viết thẳng trên chiếc điện thoại rồi gửi đi thôi”, Thiện hứng thú.

“Còn hơn cả trợ lý, chiếc Note với mình, chắc phải gọi là… người tình. Đi ngủ với mình, nhắc mình làm việc việc, nhắc mình uống bao nhiêu nước một ngày, giúp mình quản lý chi tiêu, giúp mình giữ lại cảm hứng, cùng mình kiếm tiền… Đã thử nhiều dòng điện thoại, nhưng đi loanh quanh một lúc, cũng quay về với Note thôi”, Duy Thiện chia sẻ.

Trợ lý cả ở nhà lẫn trong công việc

Một tín đồ dòng Note khác - người đã chăm chỉ sở hữu từ chiếc Note 3 đến Note 8 của Samsung: Chị Tâm Đặng, Quản lý nhãn hàng, Thương hiệu TH true Milk, cũng là một bà mẹ 2 con nhỏ. Chiếc Galaxy Note FE bước vào cuộc sống của chị như một trợ lý từ công ty đến căn bếp.

“Công việc của mình có khi phải 24/24. Nhưng từ khi có Note, mọi việc đúng là có gọn gàng hơn. Đi họp hành, nhiều khi không sổ sách giấy bút gì cả, cứ ghi chép bằng S Pen rồi lưu lại. Cả tờ trình công việc thậm chí cũng có thể duyệt trên Note, không cần in bản cứng ra. Tóm lại, bây giờ có đi công tác xa, nhiều lúc không cần laptop hay máy tính bảng, công việc vẫn chạy trơn tru”, chị kể lại cách mà chiếc Note đã hữu dụng thế nào với công việc quản lý của chị.

Nhưng cái cách dùng Note FE vui thú nhất của chị Tâm Đặng, lại là trong căn bếp, trong phòng ngủ, nơi chị có thể cùng con xem phim với cái màn hình lung linh mãn nhãn, hay chụp cho hai mẹ con những tấm ảnh selfie vui ngất trời. Để mỗi phút lớn lên của con luôn kịp được ghi lại mỗi ngày: “Con trai mình vẫn hay cầm bút vẽ trên Note đấy”. Với một chiếc điện thoại “giàu cảm xúc” như chiếc Note FE, không phải trẻ con cầm vào điện thoại là chỉ có chơi game.

Chiếc note đã gắn với tất cả khoảnh khắc vui sống của mình cùng gia đình, công việc

Vào phòng họp, trong phòng ngủ, và cả đến trung tâm mua sắm, chiếc Note FE trở nên hấp dẫn hơn với tính năng thanh toán di động Samsung Pay. Chị Tâm Đặng thẳng thắn chia sẻ một lý do khiến mình thích Samsung Pay: “Ở Việt Nam, thao tác thẻ tín dụng làm mình cảm thấy chưa được an toàn lắm. Đôi khi các bạn thu ngân cứ cầm thẻ của mình... đi tung tăng đầu đó rồi mới cầm thẻ quay lại. Có Samsung Pay giờ mình ít phải mang thẻ theo đỡ lo. Chiếc Note FE cũng có bảo mật mống mắt an toàn. Mình luôn tâm đắc sự chỉn chu của Samsung trong các nghiên cứu công nghệ. 2 tháng sau khi xài mình đã được thăng hạng cao nhất trong mức thành viên dùng Samsung Pay rồi”.

“Thực ra chưa bao giờ mình nghĩ dùng điện thoại là để thể hiện điều gì cả. Mình dùng Note, vì nó là chiếc điện thoại rất được việc, làm mình thấy vui thế thôi. Mà nhìn lại, hóa ra nó cũng đã gắn với tất cả mối quan hệ xã hội, công việc, khoảnh khắc cuộc sống của mình. À, mà mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ đổi sang điện thoại nào ngoài Note cả!” - chia sẻ giản dị nhưng nặng ký của một người yêu Note như Tâm Đặng, xứng đáng để các nhà sản xuất tiếp tục đầu tư thêm chất xám cho những sản phẩm công nghệ đầy đam mê này.