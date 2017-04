Hà Nội vỡ oà trước màn song tấu vô cực giữa công nghệ và âm nhạc.

Những màn trình diễn công nghệ tầm vóc vô cực, kết hợp cùng âm nhạc hoành tráng đã làm nên thành công ấn tượng cho The 8Finity Show, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào đón Galaxy S8/Galaxy S8+ chính thức ra mắt tại Việt Nam.

Nơi công nghệ vượt mọi khuôn khổ

Là sự kiện đánh dấu màn ra mắt đầu tiên của Galaxy S8/Galaxy S8+ trước đông đảo người dùng, The 8Finity Show đã khiến các tín đồ công nghệ phải choáng ngợp trước những trải nghiệm vượt mọi khuôn khổ thông thường.

Đại tiệc công nghệ và âm nhạc The 8Finity Show đã gây tiếng vang lớn khi thu hút hơn hàng chục ngàn người tham gia, lấp kín sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong suốt ngày 22/04/2017.

Những tính năng ấn tượng nhất của Galaxy S8/Galaxy S8+ đã được phô diễn trọn vẹn trong các khu trải nghiệm thiết kế công phu, đẹp mắt. Những khán giả có mặt tại khu vực giới thiệu màn hình cong tràn vô cực (Infinity Display) đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với sự sống động mà hiệu ứng tràn viền mang lại. Khu trải nghiệm chuẩn kháng bụi, nước cao nhất (IP68) tạo nên sức hút khó cưỡng với những trò chơi mát lạnh, xua tan nắng hè gay gắt. Tín đồ của ảnh 360 độ cũng đã kịp sở hữu cho mình những khoảnh khắc “tròn góc nhìn, trọn cảm xúc” với chiếc camera Gear 360 hoàn toàn mới. Đặc biệt, khu trải nghiệm bảo mật quét mống mắt đã diễn ra những cuộc đua truy cập điện thoại gay cấn giữa những tín đồ công nghệ đích thực. Sự hào hứng của khách tham quan trước những trải nghiệm công nghệ mới mẻ đã minh chứng cho sức hút đặc biệt của Galaxy S8/Galaxy S8+ cũng như sự thành công của The 8Finity Show.

Không chỉ khách tham quan, các sao Việt cùng vô cùng thích thú với những khu trải nghiệm tính năng của Galaxy S8/Galaxy S8+. Phương Linh tỏ ra bất ngờ khi dễ dàng mở khoá Galaxy S8 trong tích tắc cùng bảo mật mống mắt trên siêu phẩm này.

Hào hứng và phấn khích là cảm nhận chung của tất cả khách tham quan khi ghé thăm The 8Finity Show

Đông Nhi trải nghiệm tính năng kháng bụi, nước chuẩn IP68 trên Galaxy S8 qua trò vớt cá vui nhộn

Thăng hoa cùng trải nghiệm để đời

Không đơn thuần là một đại tiệc công nghệ quy mô lớn, The 8Finity Show còn mang đến vô số trải nghiệm khó quên cho khán giả. Những đột phá công nghệ mới nhất trên Galaxy S8/Galaxy S8+ đã được sử dụng để tạo nên một công viên giải trí khổng lồ, nơi người dùng có thể đắm mình trong những trò chơi cảm giác mạnh lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Với sự trợ giúp của Galaxy S8, kính thực tế ảo Gear VR mới, khách tham quan đã lần lượt được trải qua cảm giác thót tim khi nhảy Bungee, phấn khích với tàu lượn siêu tốc, thích thú với bộ môn chèo thuyền Kayak và lướt ván.

Sự kết hợp giữa Galaxy S8 và Gear VR đã khai mở một công viên giải trí độc nhất vô nhị, mang lại trải nghiệm khó quên cho tất cả khách tham quan

Tinh thần vượt mọi khuôn khổ được đẩy lên cao nhất với sự xuất hiện của những chiếc khinh khí cầu khổng lồ trong khuôn viên sân vận động Mỹ Đình. Đây là điểm nhấn vô cùng thú vị mà The 8Finity Show dành tặng tất cả tín đồ công nghệ. Những khán giả may mắn nhất đã được thoả giấc mơ bay trong ánh hoàng hôn và ghi lại khoảnh khắc để đời đó cùng Gear 360. Một lần nữa, Galaxy S8/Galaxy S8+ và các thiết bị trong hệ sinh thái Galaxy đã minh chứng rằng công nghệ không đơn thuần là công nghệ, nó là cánh cửa mở ra phong cách sống mới, trải nghiệm mới và giấc mơ chinh phục những điều tưởng như không thể trong cuộc sống.

Trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu ngay trong khuôn viên sân vận động Mỹ Đình chính là “nốt thăng” trong bản giao hưởng The 8Finity Show

Đắm mình trong âm nhạc vô cực

Bên cạnh công nghệ đỉnh cao, đại tiệc âm nhạc với đủ mọi cung bậc cảm xúc cũng góp phần làm nên thành công cho The 8Finity Show. Sân khấu khổng lồ đã tạo nên không gian cho những màn trình diễn vô cực độc đáo. Toàn bộ khán giả như đắm mình giữa một đại dương khổng lồ trong khoảnh khắc chú cá voi bơi lượn qua lại giữa các màn hình, gợi liên tưởng đến màn phô diễn hiệu ứng tràn viền của Galaxy S8 tại New York trước đây.

Sân khấu khổng lồ của The 8Finity Show đã thực sự mang đến những màn trình diễn hình ảnh vô cực, vượt khỏi sự tưởng tượng của khán giả

Sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu như Bằng Kiều, Thu Minh, Thanh Hằng, Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Đông Nhi, Issac, Soobin Hoàng Sơn, DJ Hoàng Touliver đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc. Bên cạnh những ca khúc đang khuấy động các bảng xếp hạng nhạc Việt như Xin anh đừng, Boom Boom, Phía sau một cô gái, Anh sẽ về sớm thôi,... The 8Finity Show còn ghi dấu với những màn trình diễn độc đáo lần đầu tiên xuất hiện. Đó là màn song ca giữa Đông Nhi và Thu Minh hay phần khoe giọng đặc biệt của siêu mẫu Thanh Hằng. Dưới bàn tay nhào nặn của “phù thuỷ âm nhạc” Hồ Hoài Anh cùng sự dẫn dắt linh hoạt từ MC Phan Anh, bữa tiệc âm nhạc chào đón Galaxy S8/Galaxy S8+ đã thành công ngoài sức mong đợi, khiến mọi cảm xúc thăng hoa và níu chân khán giả đến tận phút cuối cùng.

Sân khấu The 8Finity Show là lần đầu tiên Thanh Hằng vượt qua giới hạn của bản thân để phô diễn giọng hát và vũ đạo thay vì những bước catwalk điêu luyện trước đây. Chia sẻ về phần trình diễn này, nữ ca sĩ cho biết: “Muốn là người tiên phong, chúng ta phải khai phá rất nhiều giới hạn, phải làm những điều mà bản thân mình chưa bao giờ nghĩ sẽ làm được. Hằng và Samsung đã gặp nhau ở điểm chung đó, luôn khát khao, luôn có nhiều mơ ước, luôn muốn là người tiên phong”.

Phương Linh đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau với ca khúc Leave Me Alone và bản mash-up Cơn Mưa Tình Yêu – Thiên Đường Gọi Tên. Nữ ca sĩ đã có những chia sẻ rất thú vị về sở thích chụp ảnh của mình: “Linh mê selfie đến mức đứng ở hậu trường sân khấu le lói ánh sáng vẫn phải giơ điện thoại chụp hình. Rất may là Galaxy S8 sở hữu một camera chụp thiếu sáng quá ấn tượng nên dù Linh chụp hình ở điều kiện ánh sáng tệ nhất thì vẫn có những bức ảnh lung linh, xinh đẹp và... lên luôn”.

Hà Anh Tuấn mang đến những giai điệu da diết trong ca khúc “Tháng tư là lời nói dối của em” với sự minh hoạ của màn hình vô cực trên Galaxy S8.

Đông Nhi thể hiện khả năng hát live cực đỉnh khi thể hiện cùng lúc 8 ca khúc trên sân khấu The 8Finity Show

Những màn song ca chạm đỉnh vô cực giữa Hà Anh Tuấn và Soobin Hoàng Sơn, Đông Nhi và Thu Minh,... chính là “đặc sản” thú vị nhất trên sân khấu The 8Finity Show

Kết thúc sự kiện The 8Finity Show, bộ đôi siêu phẩm mới của Samsung sẽ bắt đầu hành trình chinh phục người dùng cả nước với hoạt động mở bán tại các hệ thống cửa hàng vào ngày 5/5/2017 cũng như nhiều chương trình hấp dẫn khác.