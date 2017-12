Fuji Xerox vừa trình làng dòng máy in Iridesse Production Press, mà hãng này khẳng định đó là máy in công nghiệp cao cấp và hiện đại nhất thị trường. Theo đó, với Iridesse Production Press, phương pháp in chụp tĩnh điện (xerography) đã lần đầu tiên được ứng dụng trong ngành in kỹ thuật số. Iridesse Production Press có động cơ 6 màu có thể in được nhiều loại màu đặc biệt, kể cả màu ánh kim chỉ trong một lần chạy.

Máy in này hỗ trợ in trên loại giấy giày tối đa 400gsm và đạt tốc độ in 120 tờ/phút (đối với tác vụ in trên giấy A4).

Hãng sản xuất cho biết, Iridesse Production Press có thể mang đến những hình ảnh bắt mắt thông qua phương pháp in chụp tĩnh điện, bằng cách sử dụng thêm tối đa thêm 2 màu mực khô đặc biệt trong các màu nhũ vàng, nhũ bạc, màu trong suốt bên cạnh 4 màu CMYK cơ bản (xanh, hồng, vàng, đen). So với các bản in chỉ dùng 4 màu CMYK thông thường, việc sử dụng các loại mực khô đặc biệt sẽ mở rộng thêm nhiều hiệu ứng mà chúng ta chưa từng thấy trong ngành in ấn.

Các khay chứa mực in ở phía trên.

Nếu như phương pháp in thông thường đòi hỏi phải trộn mực nhũ bạc vào để tạo màu ánh kim, thì sản phẩm mới này có thể sản xuất nhiều gam màu ánh kim khác nhau chỉ trong một lần in. Cụ thể, Iridesse Production Press cho phép lớp mực khô CMYK được in lên trên lớp mực khô đặc biệt. Sau đó, một lớp mực khô đặc biệt khác cũng có thể in đè lên lớp CMYK nói trên, đây là tính năng từng được giới thiệu trong dòng C1000i Press.

Về chất lượng hình ảnh khi in, Fuji Xerox cho biết, mực khô CMYK của hãng được làm bởi mực khô nhũ tương có phân giải cao (hay còn gọi là mực khô HD EA) - một trong những loại mực có cấu trúc hạt siêu nhỏ và nhỏ hơn 20% so với thế hệ trước. Mực khô này có thể được sấy khô nhanh chóng dưới nhiệt độ thấp và dễ dàng trải đều trên mặt giấy bằng công nghệ in độc quyền của họ. Khi in ở độ phân giải 2.400dpi kết hợp với mực khô HD EA, hình ảnh thành phẩm sẽ rõ nét và mịn màng.

Ảnh chụp thực tế một số bản in có sử dụng màu nhũ vàng, nhũ bạc từ Iridesse Production Press.

Bên cạnh đó, các phụ kiện khác như bộ đóng sách, bộ cấn/xén 2 mặt, bộ cấn gáy vuông cũng có thể được lắp đặt thêm vào Iridesse Production Press để tạo ra những ấn phẩm chuyên nghiệp cũng như các tờ gấp, dạng quạt,... Khi về Việt Nam, riêng máy in Iridesse Production Press có giá tham khảo khoảng 6 tỉ đồng.

Các phụ kiện tương thích có thể giúp hệ thống máy in đóng sách hay gấp thành phẩm theo nếp một cách hoàn chỉnh.