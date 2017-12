Haven là ứng dụng giám sát do chính Edward Snowden phát triển.

Ứng dụng theo dõi và phát hiện chuyển động có rất nhiều trên Google Store. Tuy nhiên, về mức độ bảo mật thì không thể so được với các camera an ninh. Vừa qua, dự án Người bảo hộ (The Guardian Project) và Tổ chức Tự do báo chí (Freedom of the Press Foundation) do Edward Snowden làm chủ tịch đã tung ra một ứng dụng giám sát và theo dõi mới có tên là Haven.

Edward xuất thân là một cựu điệp viên CIA và nổi tiếng sau vụ "phản bội" nước Mỹ để tiết lộ bí mật quốc gia vào năm 2013, vì vậy ứng dụng Haven do ông tạo ra được đánh giá là tốt nhất trong các ứng dụng giám sát trên điện thoại cho đến nay.

Haven "dành cho những người cần một phương thức nhằm bảo vệ không gian riêng tư và tài sản của họ mà không muốn hi sinh quyền riêng tư". Nói về ý tưởng tạo ra Haven, Edward cho biết: “Hãy tưởng tượng bạn có một chú chó canh mà bạn có thể đem vào bất kỳ phòng khách sạn nào và để nó ở đó khi bạn không có mặt. Ý tưởng của tôi là tạo ra một không gian mà bạn có thể yên tâm quanh mình”.

Haven được lập trình để dùng micro của smartphone ghi âm, camera để ghi hình và các cảm biến khác trên thiết bị để ghi lại các chuyển động. Haven thậm chí theo dõi được độ sáng của căn phòng và biết được điện thoại có đang cắm sạc hay không. Các chi tiết của quá trình theo dõi này được cập nhật liên tục đến điện thoại chính của người dùng.

Bên cạnh đó, bạn có thể kết hợp Haven và ứng dụng mã hóa tin nhắn Signal để Haven gửi tin nhắn báo động về Signal. Haven có thể lưu thông tin trong trình duyệt ẩn danh Tor Browser từ xa để đảm bảo an toàn thông tin. Bạn còn có thể lựa chọn chỉ ghi lại hình ảnh hoặc chỉ ghi lại chuyển động bằng cách tắt camera đi.

Haven rất hữu ích khi sử dụng trong các phóng sự điều tra, hoặc được dùng trong các trường hợp bạn cần một camera rẻ tiền để theo dõi trong phòng của mình khi bạn đi vắng. Như đã nói, Haven được cài đặt trên điện thoại dự phòng của bạn và hiện tại, ứng dụng này đang ở dạng Beta. Phiên bản này được người dùng đánh giá cao, vì thế ai cũng đang trông chờ ngày bản chính thức ra mắt.