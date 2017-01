Công nghệ trên ô tô ‘hiện đại hay hại điện’

Bây giờ dân chơi xe “vũ trang” cho chiếc ô tô của mình lủ khủ món đồ, thiết bị công nghệ. Có người muốn trang bị cho phương tiện đi lại của mình thêm nhiều tiện ích, tính năng mới. Có người chỉ muốn trang trí cho nó thời thượng. Chỉ có điều bất cứ thiết bị nào gắn thêm không có trong thiết kế gốc của chiếc xe đều cần cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang, chuốc thêm những phiền toái, rủi ro.

Đủ thứ đồ chơi giải trí

Gần đây trên báo chí có tin một trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM yêu cầu chủ xe phải tháo gỡ hệ thống màn hình ra khỏi xe thì mới được thông xe. Lý do là trong thiết kế gốc của xe không có hệ thống nghe nhìn này. Thoạt nghe, phản ứng của không ít người là trách nhà chức trách làm khó người dân. Nhưng thực tế thì cơ quan đăng kiểm có cái lý của họ, trước hết là vì sự an toàn của xe và những người đi trên xe.

Ở đây tôi không nói về chuyện liệu hệ thống nghe nhìn này được gắn thêm có ảnh hưởng ra sao tới kết cấu và hoạt động của xe. Liệu những mối nối dây điện bị làm cẩu thả có gây chạm giật, phát cháy hay không. Nhưng rõ ràng những nguy cơ là có thật. Điều mà từ lâu giới chuyên gia an toàn giao thông trên thế giới vẫn thường cảnh báo là những chiếc màn hình gắn thêm trên xe có thể gây mất tập trung cho người đang lái xe. Ngay tới chiếc màn hình thông tin gắn trên bảng điều khiển xe (dashboard) mà cũng phải có nơi có chỗ và chỉ phục vụ cho việc lái xe như cung cấp thông tin hay dẫn đường.

Trong khi đó, hầu hết chiếc màn hình tivi gắn thêm trên xe nằm ngay trên đầu hay trước mặt tài xế. Liệu một bác tài mê bolero có thể tập trung vào tay lái khi trên màn hình xuất hiện những ca sĩ trẻ đẹp, hát hay như Tố My, Thu Hằng…?

Nhưng chắc chắn hành vi gây mất tập trung khi lái xe nhất chính là sử dụng điện thoại di động. Có những người nói rằng dùng đế gắn điện thoại rồi mở loa ngoài hay dùng tai nghe Bluetooth thì vô tư mà “tám”. Thật ra những trợ thủ đó chỉ giúp đôi tay khỏi vướng víu thôi, chứ bản chất của vấn đề là tình trạng mất tập trung của người lái xe vẫn chẳng giảm bao nhiêu. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng khi đang lái xe trong thành thị với mật độ xe cộ cao, cần tập trung hơn vào việc điều khiển xe.

Các thiết bị công nghệ từ cầm tay đến gắn cố định được kết nối đưa lên xe ô tô, điều này sẽ làm tài xế mất tập trung. Ảnh: INTERNET

Sự mất tập trung và hiểm họa tai nạn

Ngày càng có thêm nhiều nước, kể cả ở Mỹ đưa ra những quy định xử phạt nặng cho hành vi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại.

Bộ GTVT Anh cho biết trong nửa đầu năm 2017, các luật định mới về an toàn giao thông sẽ được áp dụng ở Anh, Scotland và Xứ Wales. Riêng với hành vi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động, bao gồm cả hành vi gửi tin nhắn (text message) có mức phạt nặng là trừ tới 6 điểm trên giấy phép lái xe và phạt 200 bảng Anh. Tái phạm lần thứ hai có thể phải ra tòa với mức tiền phạt tới 1.000 bảng Anh và bị cấm lái xe ít nhất sáu tháng. Hiện nay mức phạt cho tội này ở Anh là trừ 3 điểm và phạt 100 bảng Anh.

Kết quả một cuộc khảo sát năm 2016 cho thấy có tới 1/3 người lái xe ở Anh dùng điện thoại để nhắn tin, gọi điện thoại, sử dụng các ứng dụng trong khi đang lái xe. Con số tăng lên kể từ năm 2014. Theo Bộ GTVT Anh, trong năm 2014 có 492 vụ TNGT ở Anh là do người lái xe mất tập trung khi lái xe, trong đó có 21 vụ gây chết người và 84 vụ làm bị thương nặng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi cuối năm 2015 công bố một báo cáo cho thấy tốp 3 nguyên nhân gây tử vong cao nhất cho con người trên toàn cầu lần lượt là bệnh AIDS, bệnh lao và TNGT. Về TNGT, WHO thống kê năm nguyên nhân chính là người lái xe mất tập trung, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, có uống rượu bia và không thắt dây an toàn.

Riêng ở Việt Nam, các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc mất tập trung khi đang lái xe là nguyên nhân hàng đầu gây TNGT. Văn hóa giao thông và sự an toàn giao thông vậy là cũng có liên quan tới công nghệ.