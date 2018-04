Cố tình làm chậm iPhone: Apple Việt Nam báo cáo gì với Bộ Công thương?

Thứ Tư, ngày 04/04/2018 10:00 AM (GMT+7)

iPhone Sự kiện:

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã làm việc với Apple Việt Nam, nhằm làm rõ thông tin về vụ việc “Apple làm chậm iPhone thế hệ cũ”.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) thuộc Bộ Công Thương cho biết, cục này đã làm việc với các bên liên quan nhằm làm rõ thông tin về vụ việc “Apple làm chậm iPhone thế hệ cũ”.

Việc thay pin có thể giúp iPhone chạy nhanh hơn.

Theo đó, trong quá trình làm việc, Cục CT&BVNTD đã yêu cầu Công ty TNHH Apple Việt Nam (Apple Vietnam LLC) nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam, trong đó lưu ý việc thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, kịp thời, chính xác cho người tiêu dùng liên quan đến công ty và các sản phẩm.

Theo báo cáo gửi Cục CT&BVNTD, Công ty TNHH Apple Việt Nam cho biết, họ đã đăng tải công khai giải thích của công ty về vấn đề này đối với người tiêu dùng Việt Nam trên trang điện tử của Apple (bằng tiếng Việt). Để bảo đảm lợi ích và quyền của người tiêu dùng, công ty cũng đã triển khai nâng cấp hệ điều hành mới (iOS 11.3) cho phép người sử dụng được lựa chọn tắt chức năng quản lý năng lượng, nhằm chống tắt nguồn đột ngột.

Bên cạnh đó, Apple Vietnam LLC cam kết triển khai chương trình giảm giá dịch vụ thay thế pin hết hạn bảo hành (từ 2.039.000 đồng còn 729.000 đồng) và thay thế miễn phí pin cho iPhone còn hạn bảo hành (theo chính sách của Apple).

Chương trình giảm giá được áp dụng cho mọi khách hàng đang sử dụng điện thoại iPhone 6 hoặc mới hơn, dù họ có gặp phải vấn đề về hiệu năng hay không, cụ thể: Apple iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 và iPhone 7 Plus.

Những địa chỉ thực hiện dịch vụ giảm giá hoặc thay pin miễn phí của Apple Việt Nam.

Thời gian thực hiện là từ ngày 3/1/2018 đến ngày 31/12/2018, tại các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Apple trên toàn quốc. Về thời gian thực hiện cho mỗi sản phẩm, tác vụ thay thế thực tế dự kiến không quá 1 giờ tại nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền.

Vậy nên, Cục CT&BVNTD khuyến cáo người tiêu dùng chủ động nghiên cứu và tham gia chương trình giảm giá thay pin theo các nội dung được thông báo. Cục này đã và vẫn đang tích cực giám sát chương trình giảm giá nêu trên do Apple Vietnam LLC thực hiện.