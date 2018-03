Canon trình làng loạt máy in mới kèm ứng dụng làm đẹp ảnh không dây

Canon vừa cho ra mắt 6 mẫu máy in mới, gồm máy in phun Pixma G series sử dụng hệ thống mực bơm liên tục và 2 mẫu máy in laser là LBP161dn và LBP214dw.

Dòng máy in laser LBP161dn.

G series có bình mực trong suốt tích hợp ngay trong thân máy. Theo hãng sản xuất, các dòng máy này cho khả năng in tới 6.000 trang trắng đen và 7.000 trang in màu với hệ thống mực lai 4 màu (mực đen pigment và mực màu dye). Đặc biệt, các động cơ in linh hoạt giúp máy có thể in ảnh tràn lề 4R (10 x 15 cm) chỉ trong 60 giây và có thể in những bức ảnh tràn lề tới cỡ A4.. Các sản phẩm cụ thể gồm:

G4010: Chiếc máy in đa năng không dây tích hợp mọi chức năng in, sao chép, quét và fax trong cùng một thân máy nhỏ gọn. Sản phẩm được trang bị khay nạp tài liệu tự động ADF (Auto Document Feeder) với sức chứa 20 tờ, màn hình LCD 2 dòng. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ kết nối Wi-Fi.

Dòng máy in Paxma G4010.

G3010: Đây là chiếc máy in phù hợp cho nhu cầu sử dụng tại các văn phòng nhỏ hoặc hộ kinh doanh gia đình. Mọi tính năng sao chép, quét đều có thể thực hiện từ điện thoại di động, máy tính bảng hay máy tính xách tay nhờ kết nối Wi-Fi. Bảng điều khiển có màn hình số 1.2 segment, hỗ trợ tùy chỉnh số lượng bản sao. Máy cũng hỗ trợ kết nối không dây trực tiếp tới các thiết bị di động không cần bộ định tuyến (access point).

G2010: Đây là chiếc máy đa năng, với yêu cầu phải được kết nối qua máy tính cố định, phù hợp với nhu cầu in ấn của gia đình và giới trẻ. Máy cũng có bảng điều khiển với màn hình số 1.2 segment tương tự mẫu G3010. Riêng G1010 là chiếc máy in đơn năng phù hợp với cá nhân.

Trong khi đó, hai mẫu máy in laser trắng đen LBP161dn và LBP214dw là bản nâng cấp lần lượt của LBP151dw và LBP253x. Cả hai sản phẩm này đều được cải thiện về tốc độ in trên cả khổ giấy A4, A5 và A6. So với phiên bản trước, LBP161dn và LBP214dw cũng được tối ưu hơn trong tính năng in hai mặt, in qua mạng, in từ thiết bị di động thông qua các ứng dụng,...

Kèm theo máy in hỗ trợ Wi-Fi là các ứng dụng di động mà người dùng có thể tải về từ các kho ứng dụng App Store (dành cho iOS) và Google Play (dành cho Android) để sử dụng. Chẳng hạn, khi sử dụng ứng dụng Canon Print Inkjet/Selphy, người dùng có thể truy cập và in từ mạng xã hội (Facebook, Instagram) cũng như các ứng dụng văn phòng (Dropbox, Google Drive), với hơn 1.300 kiểu dàn trang mẫu, hình ảnh và đồ họa miễn phí.