Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ bổ sung vào bảng danh sách phân loại quốc tế về bệnh tật mới (ICD-11) từ năm 2018.

ICD-11 là bản cập nhật mới nhất từ WHO kể từ khi ICD-10 được công bố cách đây khoảng 18 năm. Với sự xuất hiện của danh mục rối loạn chơi game, WHO thừa nhận đây là một dạng bệnh lý tâm thần, mà theo WHO cho biết những người mắc bệnh này là những người nghiện game, xem game hơn tất cả mọi thứ trong cuộc sống.

Nghiện game có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của người chơi

Thậm chí, WHO cho biết khi người dùng mắc bệnh này, họ vẫn tiếp tục chơi game nhiều hơn bất chấp các hậu quả tiêu cực đã xảy ra trước đó. Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát hành vi của những người mắc bệnh cũng bị suy giảm.

WHO cho rằng, với những người nằm trong diện nghi mắc bệnh này cần phải được theo dõi và chẩn đoán trong vòng 1 năm. Trong trường hợp dấu hiệu nghiêm trọng hơn, thời gian phải kéo dài hơn.

Theo ước tính có khoảng 2-20% tỉ lệ người chơi game đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. WHO cho rằng hành vi nghiện game được cho là nghiêm trọng hơn so với nghiện smartphone hoặc internet, bởi đa số game hiện nay đều được phát triển xung quanh vấn đề bạo lực với những cảnh máu me, súng ống và chém giết lẫn nhau.

Được biết WHO không phải là tổ chức đầu tiên liệt nghiện game vào danh sách gây ra bệnh lý tâm thần, bởi trước đó Hiệp hội Tâm thần Mỹ (APA) cũng làm điều tương tự.