Cách xóa vĩnh viễn tài khoản Facebook không khôi phục lại được

Khi Deactivate Facebook, bạn có một khoảng thời gian sau đó để khôi phục lại. Nhưng với cách này, bạn sẽ xóa hẳn tài khoản Facebook của mình mà không thể lấy lại được nữa.

Facebook vừa đối mặt với scandal thu thập dữ liệu người dùng để sử dụng cho mục đích riêng, vì thế ý nghĩ xóa vĩnh viễn tài khoản trên mạng xã hội này xuất hiện trong đầu nhiều người dùng. Từ khóa #DeleteFacebook đang trở thành từ khóa nóng nhất được tìm kiếm thời gian này.

Rất nhiều người đã đăng các tweet kêu gọi mọi người ngừng sử dụng Facebook bởi những hình ảnh, bài đăng, những cú bấm like, theo dõi và rất nhiều thông tin cá nhân khác về bạn đã được lưu trữ trên mạng xã hội này. Ngoài ra còn là lịch sử trò chuyện, dữ liệu nhận dạng khuôn mặt, địa chỉ IP,…

Và thực ra, cách để xóa hẳn tài khoản Facebook không phức tạp như bạn tưởng.

Cách để xóa vĩnh viễn tài khoản Facebook.

Đầu tiên bạn nên tải các thông tin cá nhân này của mình về trước khi xóa tài khoản trên Facebook. Cách để tải về như sau: vào Cài đặt (Setting) – Cài đặt chung (General Settings) – Tải một bản sao chép dữ liệu Facebook của bạn (Download a copy of your Facebook Data) – Bắt đầu sao chép (Start my archive).

Facebook không có tùy chọn xóa tài khoản trong phần Cài đặt. Do đó, bạn có thể tìm đường link Xóa tài khoản của tôi (Delete My Account) tại đây. Sau khi bạn bấm nút Xóa (Delete), tài khoản của bạn sẽ vào danh sách bị tiêu hủy. Facebook có chính sách để khôi phục lại tài khoản khi người dùng đăng nhập vào trong vài ngày sau đó. Vì vậy, bạn nên lưu ý không đăng nhập vào Facebook sau khi hoàn tất thao tác Delete.

Tuy tài khoản đã xóa nhưng một số thông tin Facebook của bạn vẫn được giữ lại theo chính sách riêng tư của mạng xã hội này. Chẳng hạn các bình luận trên bài đăng của bạn bè, hồ sơ đăng nhập, chat nhóm,… Facebook cam kết những thông tin được giữ lại này không liên quan đến nhận diện người dùng mà chỉ được lưu trong cơ sở dữ liệu của công ty.