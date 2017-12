Theo đó, khi đăng nhập vào Facebook, bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo rằng tài khoản này đang bị khóa hoặc vô hiệu hóa và không thể truy cập. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, đơn cử bị người khác report (báo cáo) mạo danh, sử dụng tên giả, nhầm lẫn hoặc do bạn đăng tải các nội dung có chứa bản quyền…

Cách khôi phục tài khoản Facebook khi bị report

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ https://goo.gl/nXhyjj, nhấn Log out nếu chưa đăng xuất.

- Bước 2: Trong cửa sổ mới hiện ra, người dùng hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm số điện thoại/email dùng để đăng nhập, tên tài khoản, nhấn Choose Files và tải lên ảnh chụp giấy tờ tùy thân (CMND, thẻ căn cước, giấy phép lái xe, hộ chiếu...) để Facebook xác minh lại danh tính. Lưu ý, bạn cần chụp trực diện vào CMND, thẻ căn cước... để Facebook mở khóa tài khoản nhanh hơn, không sử dụng Photoshop để chỉnh sửa.

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo danh sách các loại giấy tờ được Facebook hỗ trợ tại https://goo.gl/0hhCXc.

- Bước 3: Trong phần thông tin bổ sung, bạn có thể nhập nội dung "Hi! Someone has reported that I pretend to be them on Facebook. Please check and recover my account. Thanks, Facebook Team!" nếu tài khoản bị report vì mạo danh người khác hoặc "I think my Facebook account is locked a mistake. Please help me to reconsider. Thank Facebook Team!" nếu không rõ lý do bị khóa, sau đó nhấn gửi yêu cầu đến Facebook.

Facebook sẽ gửi lại phản hồi trong vòng 24 giờ thông qua email bạn đã đăng ký ban đầu nếu thông tin cá nhân rõ ràng.