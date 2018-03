Cách khắc phục lỗi chờ kích hoạt trong iMessage và FaceTime

Thứ Bảy, ngày 31/03/2018 06:00 AM (GMT+7)

iOS 11 Sự kiện:

Thông báo chờ kích hoạt iMessage hoặc FaceTime trong iOS 11 trở lên là một lỗi có thể xử lý.

Các lỗi mà bạn có thể gặp khi kích hoạt iMessage và FaceTime trên iOS 11 bao gồm “Waiting for Activation Error”, “Activation Unsuccessful”, “Could not sign in, please check your network connection”, hoặc “An error occurred during activation”…

Bạn có thể gặp một số sự cố khi kích hoạt iMessage và FaceTime trên iOS 11.

Trước khi thực hiện việc khắc phục lỗi sâu hơn, bạn có thể thử qua một số thao tác trước khi kích hoạt, bao gồm kiểm tra chế độ máy bay, đăng ký tên với Apple ID, reset hoặc khôi phục thiết bị, hard reset thiết bị, liên hệ nhà mạng hay reset kết nối mạng.

Nếu tất cả các sửa lỗi này vẫn trả về thông báo Activation Unsuccessful và không thể gửi hoặc nhận tin nhắn văn bản với iMessage, cũng như không thể thực hiện cuộc gọi với FaceTime, bạn cần kiên nhẫn và thực hiện từng bước để sửa lỗi kích hoạt.

Những điều cần thiết

- Thiết bị của bạn phải được kết nối với mạng dữ liệu di động hoặc Wi-Fi. Nếu đang sử dụng iPhone, bạn cần tin nhắn SMS để kích hoạt số điện thoại. Tùy thuộc nhà cung cấp dịch vụ mà bạn có thể tính phí SMS cho hành động này.

- Chuyển đến Settings > General > Date and Time và đảm bảo rằng múi giờ của bạn được đặt chính xác.

Khắc phục lỗi với iMessage

- Vào Settings > Messages > iMessage. Chuyển nút iMessage sang trạng thái màu xanh lá cây và nhấn OK.

Truy cập vào phần thiết lập iMessage của iOS 11.

- Nhập Apple ID và mật khẩu, thông báo chờ kích hoạt và lỗi xuất hiện.

- Chạm vào OK, tắt công tắt và bật lại công tắc.

- Bây giờ một cửa sổ pop-up tin nhắn xuất hiện. Tại đây không chạm OK mà hãy nhấn Cancel.

Các thao tác kích hoạt lại iMessage trên giao diện thiết lập.

- Một lần nữa nó bật lên một thông báo lỗi kích hoạt iMessage. Bỏ qua nó bằng cách chạm OK. iMessage sẽ được kích hoạt thành công với bản sửa lỗi. Bây giờ bạn có thể gửi iMessage tới bất kỳ thiết bị iOS 11 hoặc thấp hơn.

Tương tự như vậy, những người bị mắc kẹt trong lỗi kích hoạt FaceTime trên iOS 11, hãy làm theo cùng một phương pháp để khắc phục. Đường dẫn vào thiết lập FaceTime có thể vào Settings > FaceTime.