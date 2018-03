5 cài đặt hữu ích trên iPhone mà bạn ít khi để ý đến

Chủ Nhật, ngày 25/03/2018 15:00 PM (GMT+7)

iPhone Sự kiện:

Hệ điều hành iOS chứa các cài đặt và tính năng ẩn không phải người dùng nào cũng biết. Một trong số chúng khá hữu ích và tiện dụng và thật thiệt thòi khi không sử dụng chúng.

1. Đảo ngược màu màn hình

Tất cả chúng ta đã quá quen thuộc với nền xám nhạt của iOS, và nếu bạn đã cảm thấy chán điều đó hoặc muốn thay đổi màu nền để sử dụng thoải mái hơn vào ban đêm. Từ phiên bản iOS 11 trở đi, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể đảo ngược màu màn hình bằng cách mở ứng dụng Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Thích nghi màn hình > Đảo ngược màu (General > Accessibility > Display Accommodations > Invert Colors). Tại đây bạn có 2 lựa chọn, đảo ngược tất cả các màu, hoặc đảo ngược các màu ngoài trừ hình ảnh và video. Bật một trong hai tùy chọn.

Lưu ý: Tính năng Night Shift sẽ tự động vô hiệu khi bạn đảo ngược màu.

2. Tự động ngắt kết nối khỏi mạng Wi-Fi tốc độ thấp

Giống như tất cả các smartphone khác iPhone sẽ tự động kết nối vào mạng Wi-Fi đã biết khi bắt được sóng. Tốc độ mạng công cộng mạnh yếu thất thường, trong trường hợp tốc độ Wi-Fi quá yếu và bạn sẽ phải sử dụng dữ liệu 3G/4G để thay thế.

Vào Cài đặt > Di động > Wi-Fi Assist (Settings > Cellular > Wi-Fi Assist), sau khi kích hoạt tính năng này iPhone sẽ tự động ngắt kết nối khỏi mạng Wi-Fi nếu tốc độ quá thấp.

3. Khóa Ghi chú

Mặc dù có lời khuyên bảo mật về việc giữ mật khẩu, thông tin ngân hàng và các dữ liệu nhạy cảm khác, nhưng rất nhiều người vẫn sử dụng ứng dụng Notes để ghi lại các thông tin đó. Các thông tin đó có nguy cơ bị lộ khi cho người khác mượn điện thoại, hay tồi tệ hơn là điện thoại bị mất hoặc đánh cắp.

Bạn nên thiết lập khóa ứng dụng Ghi chú nếu có quá nhiều thông tin nhạy cảm chứa trong đó. Vào Cài đặt > Ghi chú > Mật khẩu (Settings > Notes > Password), điền thông tin vào các trường để thiết lập mật khẩu.

Để khóa ghi chú hãy bấm vào biểu tượng nút chia sẻ sau đó chọn Khóa ghi chú.

4. Thay đổi độ phân giải video

Nếu bạn muốn tối ưu dung lượng lưu trữ trên thiết bị, hãy xem xét giảm chất lượng video. Chất lượng video tốt hơn thường phải trả giá bằng bộ nhớ điện thoại, hãy cân nhắc khi chọn chế độ quay video độ phân giải 4K. Một phút quay video độ phân giải 720p ở tốc độ 30 fps sẽ chỉ mất 40MB, trong khi một phút quay video 4K sẽ chiếm khoảng 170MB.

Vào Cài đặt > Camera > Quay Video (Settings > Camera > Record Video)để điều chỉnh lại độ phân giải video.

5. Ngăn chặn trang web theo dõi bạn

Tất cả chúng ta đều cần sự riêng tư trên Internet, một ví dụ tiêu biểu cho việc chúng ta đang bị “theo dõi” là thông qua các quảng cáo. Họ cho phép nhà quảng cáo theo dõi bạn trên nhiều trang web để đưa ra quảng cáo cho bạn.

Nếu đang sử dụng iOS 11 trở lên bạn có thể dưng việc bị theo dõi khi dùng Safari. Vào Cài đặt > Safari > (Settings > Safari), Bên dưới Quyền riêng tư và Bảo mật (Privacy and Security) bật tùy chọn Yêu cầu web không theo dõi tôi (Ask Websites Not to Track Me). Điều này sẽ gây trở ngại đáng kể cho trang web trong việc theo dõi bạn.