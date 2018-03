4 cách để tránh bị lừa trên Facebook

Thứ Hai, ngày 26/03/2018 17:00 PM (GMT+7)

Mạng xã hội Facebook Sự kiện:

Bằng một ứng dụng đơn giản, Công ty Cambridge Analytica đã thu thập dữ liệu của hơn 50 triệu người dùng Facebook. Làm thế nào để hạn chế tình trạng trên?

1. Vô hiệu hóa Platform

Tính năng này sẽ xóa bỏ tất cả ứng dụng có quyền truy cập vào tài khoản Facebook chỉ với vài thao tác đơn giản. Đồng thời nó cũng vô hiệu hóa tính năng đăng nhập bằng tài khoản Facebook trên các trang web thứ ba.

Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên máy tính và đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân. Sau đó bấm vào biểu tượng mũi tên ở góc trên bên phải và chọn Settings (cài đặt) > Apps (ứng dụng) > Apps, Websites and Plugins (ứng dụng, trang web và plugin).

Tiếp theo, người dùng chỉ cần bấm vào nút Edit (chỉnh sửa) > Disable Platform (vô hiệu hóa nền tảng). Một khi tính năng này bị vô hiệu hóa, bạn sẽ không thể sử dụng tài khoản Facebook để đăng nhập vào các trang web, trò chơi hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Bên cạnh đó, những bài viết do ứng dụng đăng tải trước đó sẽ bị xóa khỏi Facebook cá nhân, điều này khá hữu ích nếu như bạn muốn làm sạch trang cá nhân.

Nếu đang sử dụng smartphone, bạn hãy mở ứng dụng Facebook, bấm vào biểu tượng menu ở góc phải bên dưới và chọn Settings (cài đặt) > Account settings (cài đặt tài khoản) > Apps (ứng dụng) và thực hiện tương tự như trên. Lưu ý, vị trí các tùy chọn trên Android và iOS có thể sẽ khác nhau đôi chút.

2. Thu hồi quyền hạn của ứng dụng

Thay vì tắt hoàn toàn như trên, bạn chỉ cần thu hồi quyền hạn của những ứng dụng không cần thiết.

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) > Apps (ứng dụng), bấm vào biểu tượng cây viết chì tại ứng dụng mà bạn cảm thấy không cần thiết.

Tại đây, người dùng có thể lấy lại các quyền hạn không cần thiết như đọc địa chỉ email, danh sách bạn bè, thông tin cá nhân của bạn… hoặc nhấn dấu “x” để gỡ bỏ hoàn toàn ứng dụng.

Về cơ bản, cách này chỉ phần nào hạn chế tình trạng bị thu thập thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, người dùng không nên chơi các ứng dụng không rõ ràng như Bạn giống người nổi tiếng nào ở Việt Nam, Bạn dành cả tuổi trẻ để làm gì…

3. Ngăn chặn bạn bè chia sẻ dữ liệu của bạn

Nếu đã tắt tùy chọn Disable Platform (vô hiệu hóa nền tảng) thì tính năng chia sẻ dữ liệu cũng sẽ bị tắt và ngược lại. Đầu tiên, bạn hãy vào Settings (cài đặt) > Apps (ứng dụng) > Apps others use (ứng dụng người khác dùng) > Edit (chỉnh sửa).

Trong cửa sổ tiếp theo, người dùng chỉ cần bỏ chọn các mục mà bạn bè có thể đang vô tình chia sẻ cho các bên thứ ba như tiểu sử, ngày sinh, gia đình và các mối quan hệ, quan tâm đến, quê quán, hoạt động, sở thích, học vấn và nghề nghiệp, tỉnh/thành phố hiện tại, quan điểm tôn giáo và chính trị, đăng trên dòng thời gian của tôi… sau đó nhấn Save để lưu lại.

4. Nhận thức rõ vấn đề

Cách đây không lâu, trên Facebook lan truyền nội dung viết từ BFF lên Facebook, nếu từ đó hiển thị màu xanh thì tài khoản của bạn an toàn và nếu màu đen là đang bị lộ mật khẩu, cần phải thay đổi gấp.

Thực chất từ BFF là viết tắt của Best Friends Forever, có nghĩa là “mãi mãi là bạn tốt nhất”, hoặc cũng có thể là viết tắt của Best Friend On Facebook, nghĩa là “bạn tốt trên Facebook”. Về cơ bản, Facebook đã lập trình sẵn hiệu ứng trên các chữ này để khi người dùng vô tình nhấp vào thì sẽ xuất hiện hiệu ứng, tương tự như chữ Chúc mừng hay xoxo... Tất nhiên, đối với những ai gõ từ BFF mà hiển thị màu đen chỉ đơn giản là tài khoản của bạn chưa được cập nhật chứ không liên quan gì đến việc bị lộ mật khẩu.

Không hiểu sao vẫn có khá nhiều người tin và làm theo, chia sẻ tràn lan trên Facebook. Tất nhiên, việc đổi mật khẩu cũng sẽ phần nào góp phần giảm thiểu tình trạng bị đánh cắp tài khoản. Nhưng nếu đây là một tin giả mạo, gây ảnh hưởng xấu đến một ai đó hoặc một doanh nghiệp thì mọi thứ lại hoàn toàn khác.

Rõ ràng cộng đồng người dùng Facebook tại Việt Nam rất dễ bị lừa và ít kiểm chứng lại thông tin trước khi chia sẻ. Do đó, cách tốt nhất để bảo vệ tài khoản Facebook là người dùng nên sử dụng mật khẩu mạnh (bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và các ký tự đặc biệt), đồng thời kích hoạt tính năng bảo mật hai lớp có sẵn trên Facebook.