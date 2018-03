3 lời khuyên “vàng” cho dân Công nghệ thông tin trong mùa tuyển dụng

Thứ Năm, ngày 29/03/2018 10:00 AM (GMT+7)

Công nghệ thông tin (CNTT) đang là từ khóa HOT nhất trong những năm gần đây bởi xu hướng tuyển dụng nhiều, lương cao và đón đầu xu thế cách mạng 4.0

Theo bà Nguyễn Phương Mai, giám đốc điều hành Navigos Search, trong những năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng CNTT tăng đột biến, dự báo đến cuối năm 2018 có đến 400.000 vị trí việc làm cho thị trường này[1]. Theo góc nhìn từ phía nhà tuyển dụng uy tín trong lĩnh vực IT, ông Nguyễn Mạnh Tường, Tổng Giám Đốc Tek Experts Việt Nam chia sẻ: “Là một công ty toàn cầu chuyên về hỗ trợ dịch vụ công nghệ thông tin cho khách hàng trên toàn thế giới, chúng tôi liên tục có các đợt tuyển dụng lớn từ sinh viên đến người có kinh nghiệm. Tuy vậy trên thực tế, lượng ứng viên đáp ứng đủ các yêu cầu của chúng tôi vẫn còn khá hạn chế”.

Lý giải về sự khó khăn khi tuyển dụng, nguyên nhân chủ yếu không phải là ở chuyên môn về công nghệ thông tin, mà xoay quanh việc sinh viên thiếu kỹ năng mềm hay tiếng Anh, một số khác liên quan đến khả năng khó thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Do vậy, để khắc phục những điều này, dưới đây là 3 lời khuyên từ phía các nhà tuyển dụng giúp bạn tìm kiếm được công việc phù hợp khả năng và môi trường làm việc hợp sở thích.

1. Luôn cập nhật kiến thức công nghệ mới

Công nghệ thông tin luôn thay đổi từng ngày, từng giờ, do vậy dân IT mà không cập nhật kiến thức công nghệ sẽ trở thành người lạc hậu. Khi bạn là người nắm bắt xu hướng, bạn sẽ có cái nhìn mới mẻ, từ đó dễ dàng định hướng được con đường đi trong tương lai, lựa chọn được công ty mình yêu thích. Một lời khuyên đó là nếu bạn đang chuẩn bị ứng tuyển vào một công ty công nghệ thì hãy cập nhật những từ khóa hot trong thời gian này như: 5G, VR, AI, Blockchain... sẽ giúp bạn ghi điểm rất lớn với nhà tuyển dụng. Một số website giúp bạn cập nhật thông tin có thể kể đến viblo, the next web, techrunch...

2. Đừng bỏ lỡ các Office Tour

Có thể nói, Office Tour là cơ hội rất tốt để có được cái nhìn tổng quan nhất về môi trường làm việc bạn định ứng tuyển. Tại đây, bạn không những được tìm hiểu về không gian, văn hóa, cơ hội việc làm của công ty mà còn có cơ hội tiếp cận những kiến thức thực tiễn về ngành công nghệ thông tin. Office Tour dần trở nên phổ biến khi các công ty công nghệ ngày càng ý thức được tầm quan trọng của việc thu hút các ứng viên tiềm năng tại đây. Một trong số các công ty toàn cầu về dịch vụ hỗ trợ IT thường xuyên tổ chức Office Tour cho sinh viên chính là công ty Tek Experts. Sở hữu hai không gian làm việc 2000m2 vô cùng hiện đại giữa lòng Hà Nội cùng sự tăng trưởng nhân sự vượt bậc đến 200%, Tek Experts thu hút rất nhiều sự quan tâm từ phía các bạn sinh viên. Được biết đến nay, công ty này đã có 6 Office Tour được tổ chức liên tiếp trong 3 tháng và đang có nhu cầu tuyển dụng 500 nhân viên đến cuối 2018.

Bạn Tùng Linh, sinh viên đại học GreenWich Việt Nam chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình có cơ hội tham gia một Office Tour, mình có ấn tượng rất tốt về môi trường làm việc tại Tek Experts và sẵn sàng nộp CV ứng tuyển sau khi tốt nghiệp”.

Gần 50 sinh viên đại học GreenWich Việt Nam tham quan công ty toàn cầu Tek Experts

3. Trau dồi kĩ năng làm việc

Trong khi xu hướng thế giới là tuyển dụng nhân viên IT có kỹ năng mềm thì tại Việt Nam nhiều người vẫn nghĩ rằng các kĩ năng như giải quyết vấn đề, thấu hiểu khách hàng, giao tiếp... là không cần thiết. Thực tế, tiếng Anh và kĩ năng mềm vẫn được coi là rào cản lớn nhất đối với sinh viên Việt Nam khi muốn tiến xa trong ngành công nghiệp này. Nắm bắt được xu hướng này, tại Việt Nam đã xuất hiện các chương trình nhằm nâng cao trình độ nhân lực IT trẻ. Đi đầu trong hoạt động này là học viện Tek Academy, một chương trình đặc biệt hoàn toàn miễn phí do công ty Tek Experts tổ chức cung cấp các khóa đào tạo về kĩ năng chuyên môn, tiếng anh, kĩ năng mềm.

Ông Yaniv Natan, chủ tịch Tek Experts chia sẻ: “Nếu sinh viên Việt Nam vượt qua được rào cản ngôn ngữ thì đất nước này sẽ trở thành một trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới. Do vậy, học viện Tek Academy mở ra như một lời tri ân của chúng tôi với Việt Nam, giúp giải quyết thách thức của nguồn nhân lực trẻ, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên”.

Lớp học tiếng anh với giáo viên bản xứ, không chỉ gói gọn trong các giờ lý thuyết, học viên còn được giả lập tình huống trong công ty, thực hành giao tiếp khi nói chuyện với khách hàng

Sau 4 tháng triển khai, học viện đã tổ chức được 7 khóa học, đào tạo hơn 100 học viên và nhận được những thành công nhất định. Bạn Nguyễn Huy Quang, cựu học viên tại Tek Academy chia sẻ: “Ở đại học mình đã theo học hết các lớp về kĩ năng mềm nhưng khi học tại Tek Academy thì thấy kiến thức hoàn toàn mới mẻ, thực tế, áp dụng được rất nhiều vào trong công việc”.

Do vậy, nếu bạn đang chưa tự tin vào kiến thức và muốn trau dồi kĩ năng làm việc thì Tek Academy là một lựa chọn không thể bỏ qua. Nắm vững các kĩ năng mềm, luôn cập nhật xu hướng mới và tìm hiểu về văn hóa công ty là chìa khóa giúp bạn tìm được một công việc ưng ý và tiến xa trong ngành công nghệ số.

Tek Experts là công ty chuyên cung cấp hỗ trợ kinh doanh và dịch vụ công nghệ thông tin công nghệ thông tin có mặt tại 7 quốc gia bao gồm Mỹ, Bulgaria, Costa Rica, Malta, Cộng hoà Síp, Trung Quốc và Việt Nam.

Tek Experts tạo ra môi trường làm việc toàn cầu chuyên nghiệp cùng chế độ thăng tiến rõ ràng như 17,5% số lượng nhân viên tại đây làm việc với thâm niên 3 năm được thăng chức lên vị trí quản lý/chuyên gia cao cấp và cơ hội nâng cao kĩ năng mềm, kĩ năng chuyên môn thông qua các khóa đào tạo xuyên suốt thời gian làm việc.

Website liên hệ: https://www.tek-experts.com/vn/