Vợ chồng Trương Quỳnh Anh bị chỉ trích vì hiếu thắng tại The Remix

Tối 20/1, tập 3 Remix New Generation đã chính thức lên sóng bằng cuộc đối đầu của 2 thí sinh Tim và Hương Giang Idol, với chủ đề Lãng mạn.

Nhờ nhận được số điểm áp đảo từ các vị giám khảo, Hương Giang Idol đã vượt mặt Tim để trở thành thí sinh được bước tiếp vào vòng sau.

Tim và Hương Giang Idol đối đầu tại vòng thi vừa qua.

Trước khi MC Thành Trung công bố kết quả, Hương Giang Idol còn được khen bởi cách ứng xử thông minh, khéo léo vì dành lời chúc cho đội đối thủ: “Mình tin anh Tim là người có khả năng, mong anh sẽ nhận được tấm vé vào tiếp vòng trong.”

Tuy nhiên, trái ngược với sự khiêm tốn, lịch thiệp của Hương Giang, vợ chồng Tim và Trương Quỳnh Anh lại tỏ ra quá tự tin và "trù" cho đối thủ rớt sớm. Anh thẳng thắn đáp lại lời chúc của Hương Giang rằng: “Mình mong Giang rớt sớm”.

Trong khi đó, bà xã của nam ca sĩ cũng lấp lửng ám chỉ phong cách tăng động của người đẹp chuyển giới sẽ không giúp cô đi đến đâu. Chỉ có những người thực sự cố gắng, tập trung chuyên môn mới có thể đi đến cái đích tốt đẹp.

Thái độ tự tin, hiếu thắng của vợ chồng Trương Quỳnh Anh khiến cả hai bị cộng đồng mạng chỉ trích.

Lời phát biểu gây sốc của vợ chồng Tim, Trương Quỳnh Anh đã nhận phải nhiều làn sóng phản đối, thậm chí phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Họ cho rằng cặp đôi này quá tự tin, hiếu thắng và khuyên anh không nên hơn thua với một người phụ nữ.

Ở phần thi solo của Tim, nam ca sĩ đã thể hiện liên khúc Không giới hạn – Yêu thương tận cùng – Phía sau 1 cô gái – Ta là tất cả của nhau để kể về chuyện tình đầy sóng gió giữa anh và Trương Quỳnh Anh. Đặc biệt, bà xã của nam ca sĩ cũng xuất hiện trong ca khúc cuối và khiến cả khán phòng vỡ oà vì sự ăn ý, đẹp đôi.

Tuy đã có bà xã lên sân khấu hỗ trợ, phần thi của Tim vẫn chưa thuyết phục được số đông giám khảo.

Tuy nhiên, màn trình diễn của giọng ca Một vòng trái đất vẫn chưa chinh phục được số đông giám khảo. Nam ca sĩ chỉ nhận được 15/31 điểm từ Hội đồng chuyên môn.

Trái ngược với màn trình diễn của Tim, Hương Giang Idol đã mang đến tiết mục rất sexy, nóng bỏng với 4 ca khúc Thiên đàng – Go Away – Happy New Year – Em không hối tiếc.

Hương Giang hát, nhảy vô cùng nóng bỏng trong tiết mục dự thi tối qua.

Cô khiến các giám khảo đứng ngồi không yên bởi những màn vũ đạo đặc sắc.

Ngay cả giám khảo Lưu Thiên Hương cũng bất ngờ và có phần ganh tị vì giọng ca chuyển giới quá “quằn quại, sexy” trên sân khấu. Cô cũng khen đội Hương Giang biết cách cập nhật những thể loại mới và tiết mục, và bản thân nữ ca sĩ chuyển giới cũng rất xinh đẹp, cuốn hút.

Kết quả, Hương Giang nhận được số điểm 26/31 từ Hội đồng chuyên môn và trở thành thí sinh tiếp theo được bước vào vòng kế tiếp.