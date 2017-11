Việt Tú: Lắm nghệ sĩ miền Nam giành hết chén cơm của anh em miền Bắc

Thứ Tư, ngày 15/11/2017 08:30 AM (GMT+7)

Vào ngày 14/11, đạo diễn Việt Tú và nhạc sĩ Huy Tuấn đã thu hút không ít sự quan tâm của báo giới khi xuất hiện với vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc sản xuất âm nhạc trong gameshow Sao đại chiến.

Với việc chương trình được ghi hình và kết quả phụ thuộc vào 100 khán giả có mặt tại trường quay, không ít ý kiến cho rằng đây là điều thiệt thòi với các nghệ sĩ miền Bắc khi phần đông khán giả đều là miền Nam, gu âm nhạc và lựa chọn của họ sẽ thiên về ca sĩ miền Nam nhiều hơn.

Nhạc sĩ Huy Tuấn và đạo diễn Việt Tú - hai cái tên nổi tiếng tài năng, không kém phần khó tính trong showbiz Việt.

Trước ý kiến này, đạo diễn Việt Tú đã có những chia sẻ rất thẳng thắn: “Đối với tôi, sứ mệnh của một người nghệ sĩ là phải toả sáng, cho dù ở bất cứ đâu, họ cũng phải chinh phục được đối tượng khán giả của riêng mình. Trước đó từng có không ít nghệ sĩ nổi tiếng, thành danh ở miền Bắc nhưng khi vào Nam vẫn trở thành cái tên ‘triệu view’. Chưa kể Sài Gòn là mảnh đất rất cởi mở, hội tụ nhiều phong cách lẫn cá tính âm nhạc khác nhau”.

Anh cũng không quên đưa ra những ví dụ điển hình về sự thành công của một số nghệ sĩ vùng miền khác khi hoạt động tại TP.HCM: “Hà Trần vào Nam vẫn sống được, Hà Hồ là người miền Trung nhưng vào Sài Gòn vẫn đắt show và hát được đấy thôi.

Thậm chí, có thời gian nghệ sĩ miền Nam ra Bắc và đóng đô ở đấy suốt một thời gian dài, giành hết chén cơm, show diễn của các anh em miền Bắc. Điều đó chứng tỏ cho dù ở đâu, khi nào, nghệ sĩ cũng cần phải thích nghi. Suy cho cùng, nếu nghệ sĩ thực sự tài năng, cho ra nhiều sản phẩm chất lượng và chạm được đến trái tim người nghe, chắc chắn khán giả sẽ đón nhận họ”.

Đạo diễn Việt Tú lên tiếng về sự khác biệt giữa gu âm nhạc và sự lựa chọn của khán giả hai miền Nam Bắc.

Ngoài ra, anh cũng thừa nhận có sự khác biệt rõ rệt giữa gu âm nhạc của miền Nam và Bắc. “Dù sao thì Hà Nội và Sài Gòn vẫn là 2 trung tâm âm nhạc lớn nhất nước, cho dù quan điểm âm nhạc giữa hai nơi vẫn còn khác biệt nhưng đó là điều hết sức bình thường. Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng con đường mà mỗi nghệ sĩ đang theo đuổi. Bởi nếu ở đâu cũng như nhau thì sẽ rất chán”, nam đạo diễn nhận định.

Với vai trò Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết, dù Bolero đang là trào lưu rất hot nhưng anh không có chủ trương đưa dòng nhạc này vào chương trình. Bởi trước đó đã có quá nhiều cuộc thi dành riêng cho Bolero, nhưng quyết định và lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về các nhà sản xuất và nhóm thí sinh tham gia chương trình.

Miu Lê và nhóm MTV là một trong 8 ca sĩ, nhóm nhạc góp mặt trong chương trình lần này.

Sao đại chiến là sân chơi âm nhạc mang tính đối kháng, giải trí giữa 8 cặp ca sĩ, nhóm nhạc và nhà sản xuất. Trong đó bao gồm cặp đôi Miu Lê - Only C, Vũ Thảo My - Phạm Hải Âu, Hoàng Tôn - Rhymastic, Hà Lê - Phúc Bồ, Ái Phương - Đỗ Hiếu, Dương Hoàng Yến - Dương Cầm, Trọng Hiếu - Slim V và nhóm nhạc MTV - Nguyễn Dân. Chương trình phát sóng vào tối thứ 6 hàng tuần từ ngày 17/11.